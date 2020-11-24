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Пропал журналист Игорь Ильяш - несколько часов не выходит на связь
Источник материала: Партизан
Игорь Ильяш — муж задержанной по уголовному делу журналистки Екатерины Андреевой
Телефоны Ильяша отключены, он не пришел на ранее оговоренную встречу. Коллеги приехали к квартире, где Игорь проживает с Екатериной, двери им никто не открыл.
Приехавший брат журналиста зашел в квартиру и обнаружил там копию протокола изъятия компьютерной техники и телефонов. На документе не видно ни имен, проводивших обыск, ни на каком основании изъяли технику.
Где находится сам журналист, по-прежнему неизвестно.
Напомним, жена Игоря Ильяша Екатерина Андреева — фигурант уголовного дела об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 УК). Девушке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца — до 20 января 2021 года.
Правозащитники признали Екатерину Андрееву политической заключенной.
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Игорь Ильяш — муж задержанной по уголовному делу журналистки Екатерины Андреевой
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