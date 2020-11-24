Избитого силовиками архитектора вывезли из больницы

Источник материала: Салiдарнасць

Где сейчас Вадим Дмитренок, официальные источники не сообщают.





По словам жены Вадима Ольги, следователь даже не знала, что в пятницу его этапировали из БСМП. В то же время, говорит она, нигде в списках ее мужа нет.

— Наряд вывез Вадима из больницы, хотя врач говорил, что ему необходимо ещё два дня госпитализации, — рассказала Ольга «Салідарнасці».

С Ольгой на связь вышел человек, который оказался в пятницу с Вадимом в одной камере в ИВС на Окрестина.

— Он говорит, что в первый день Вадим ходил, держась за грудь, на следующий чувствовал себя получше. Держится молодцом и не унывает.

По информации Ольги, врачи в больнице настаивали на том, чтобы Вадим долечился и выписали под давлением при условии, что его отвезут в медучреждение закрытого типа.

— Если завтра на запрос адвоката подтвердят, что Вадим в Жодино, я смогу поехать и оставить для него передачу, — говорит Ольга.

Вадим Дмитренок был сильно избит силовиками после задержания в день акции памяти на площади Перемен. По БТ показали сюжет, в котором рассказали, что в рюкзаке у задержанного якобы обнаружили «немирный арсенал».