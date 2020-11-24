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Тихановская и президент Литвы обсудили помощь репрессированным белорусам

25.11.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Cветлана Тихановская и Гитанас Науседа также обсудили упрощение миграционных правил для этой категории граждан Беларуси.

Тихановская и президент Литвы обсудили помощь репрессированным белорусам

© LRPK / Robertas Dačkus

Во вторник во время видеозвонка с президентом Литвы Гитанасом Науседой Светлана Тихановская поблагодарила Литву за поддержку белорусов и жесткую позицию в отношении режима Лукашенко.

Как сообщает телеграм-канал Светланы Тихановской, также в разговоре обсуждалось расширение санкций и включение в санкционные списки предприятий, которые увольняют сотрудников за гражданскую позицию. В частности, Светлана рассказала об увольнении 49 сотрудников «Беларуськалия» за забастовку (на данный момент количество уволенных составляет 55 человек – прим. «С»).

Тихановская и президент Литвы обсудили помощь репрессированным белорусам

Светлана Тихановская рассказала о создании центра универсальной юрисдикции в Литве, который занимается сбором данных о преступлениях режима. По словам Науседы, Литва поддержит белорусов в работе по международному расследованию преступлений против прав человека.

Наша помощь белорусскому народу в его борьбе за свободу возникает из опыта и тяжелых исторических уроков. Нашим моральным долгом является помощь гражданскому обществу, ведь когда-то мы были одним государством, разделяли общую историю.

Гитанас Науседа, президент Литвы (цитируется по DELFI)

Администрация президента Литвы отмечает, что глава государства заверил Светлану Тихановскую в том, что Литва всегда активно будет поднимать вопросы прав человека в Беларуси в международном пространстве, будет выступать за право белорусского народа свободно выбирать представителей своей власти на честных выборах, сообщает DELFI.

 
 
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Также разговор велся о расширении санкций и включении в списки предприятий, которые увольняют сотрудников за гражданскую позицию.
 
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