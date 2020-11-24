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Тихановская и президент Литвы обсудили помощь репрессированным белорусам
25.11.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Cветлана Тихановская и Гитанас Науседа также обсудили упрощение миграционных правил для этой категории граждан Беларуси.
© LRPK / Robertas Dačkus
Во вторник во время видеозвонка с президентом Литвы Гитанасом Науседой Светлана Тихановская поблагодарила Литву за поддержку белорусов и жесткую позицию в отношении режима Лукашенко.
Как сообщает телеграм-канал Светланы Тихановской, также в разговоре обсуждалось расширение санкций и включение в санкционные списки предприятий, которые увольняют сотрудников за гражданскую позицию. В частности, Светлана рассказала
Светлана Тихановская рассказала о создании центра универсальной юрисдикции в Литве, который занимается сбором данных о преступлениях режима. По словам Науседы, Литва поддержит белорусов в работе по международному расследованию преступлений против прав человека.
Гитанас Науседа, президент Литвы (цитируется по DELFI)
Администрация президента Литвы отмечает, что глава государства заверил Светлану Тихановскую в том, что Литва всегда активно будет поднимать вопросы прав человека в Беларуси в международном пространстве, будет выступать за право белорусского народа свободно выбирать представителей своей власти на честных выборах, сообщает
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Также разговор велся о расширении санкций и включении в списки предприятий, которые увольняют сотрудников за гражданскую позицию.
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