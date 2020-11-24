Флешмоб дня. Студенты рисуют милиционера, который дежурит в Академии искусств

Источник материала: Салiдарнасць

В понедельник в БГАИ поставили дежурить милиционера, но студенты не растерялись и начали его рисовать.





Сегодня он позировал, пока те продолжали его рисовать, и даже просил сфотографировать рисунки, сообщает телеграм-канал «Беларусь головного мозга».





Однако на перерыве к студентам вышел какой-то мужчина, взял у милиционера камеру и начал их снимать.



