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Флешмоб дня. Студенты рисуют милиционера, который дежурит в Академии искусств
25.11.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В понедельник в БГАИ поставили дежурить милиционера, но студенты не растерялись и начали его рисовать.
Сегодня он позировал, пока те продолжали его рисовать, и даже просил сфотографировать рисунки,
Однако на перерыве к студентам вышел какой-то мужчина, взял у милиционера камеру и начал их снимать.
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Сотрудник позировал и просил сфотографировать рисунки.
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