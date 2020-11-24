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Флешмоб дня. Студенты рисуют милиционера, который дежурит в Академии искусств

25.11.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В понедельник в БГАИ поставили дежурить милиционера, но студенты не растерялись и начали его рисовать.

Флешмоб дня. Студенты рисуют милиционера, который дежурит в Академии искусств

Сегодня он позировал, пока те продолжали его рисовать, и даже просил сфотографировать рисунки, сообщает телеграм-канал «Беларусь головного мозга».

Флешмоб дня. Студенты рисуют милиционера, который дежурит в Академии искусств

Однако на перерыве к студентам вышел какой-то мужчина, взял у милиционера камеру и начал их снимать.

Флешмоб дня. Студенты рисуют милиционера, который дежурит в Академии искусств

 
 
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Сотрудник позировал и просил сфотографировать рисунки.
 
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