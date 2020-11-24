Лидер группы «Петля пристрастия» получил 15 суток за участие в «Марше против фашистов»

Источник материала: Салiдарнасць

Илья Черепко-Самохвалов осужден на 15 суток ареста по статье о нарушении порядка проведения массовых мероприятий.





Илья Черепко-Самохвал. Фото: аккаунт в Фейсбуке группы «Петля пристрастия»

Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

Музыканта задержали 22 ноября в Минске во время акции «Марш против фашистов». Вокалиста групп «Петля пристрастия» и «Кассиопея» поместили в изолятор временного содержания на улице Окрестина.

Всего на протестных воскресных акциях, по данным правозащитников, были задержаны почти 400 человек. Более ста участников «Марша против фашистов» наказаны административными арестами.