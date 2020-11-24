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Лидер группы «Петля пристрастия» получил 15 суток за участие в «Марше против фашистов»
25.11.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Илья Черепко-Самохвалов осужден на 15 суток ареста по статье о нарушении порядка проведения массовых мероприятий.
Илья Черепко-Самохвал. Фото:
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Музыканта задержали 22 ноября в Минске во время акции «Марш против фашистов». Вокалиста групп «Петля пристрастия» и «Кассиопея» поместили в изолятор временного содержания на улице Окрестина.
Всего на протестных воскресных акциях, по данным правозащитников, были задержаны почти 400 человек. Более ста участников «Марша против фашистов» наказаны административными арестами.
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Илья Черепко-Самохвалов осужден на 15 суток ареста по статье о нарушении порядка проведения массовых мероприятий.
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