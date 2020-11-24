В Беларуси признали 11 новых политзаключенных

Источник материала: Салiдарнасць

Правозащитные организации Беларуси требуют от властей освободить всех политических заключенных, а также граждан, задержанных в связи с реализацией свободы мирных собраний в поствыборный период, и прекратить политические репрессии в отношении граждан страны.

«Мы оцениваем преследование Сергея Кривчени, Артема Медведского, Евгения Курганова, Дмитрия Жебуртовича, Николая Дедка, Алексея Самусенко, Кима Самусенко, Павла Дрозда, которые были обвинены по ст. 293 УК («массовые беспорядки») и по ст. 342 УК («групповые деняния, грубо нарушающие общественный порядок»), как политически мотивированное преследование в связи с реализацией ими свободы мирных собраний и выражения своего мнения относительно объявленных результатов выборов президента и признаем их политическими заключенными», говорится в заявлении правозащитников .

Также статус политзаключенных получили три журналистки, выполнявшие свои профессиональные обязанности.





Журналистка портала TUT.BY Катерина Борисевич была задержана 19 ноября в связи с уголовным делом о якобы раскрытии медицинской тайны избитого до смерти Романа Бондаренко (ч. 3 ст. 178 УК ). Она привела в статье слова врача об отсутствии в крови Романа алкоголя, что противоречило заявлениям представителей властей.

Журналистки телеканала «Белсат» Катерина Андреева (Бахвалова) и Дарья Чульцова стали фигурантками уголовного дела об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 УК), после прямого эфира с места жёсткого разгона силовиками демонстрантов на «Площади Перемен» в Минске 15 ноября.

Правозащитники отмечают, что преследование журналисток со стороны белорусских властей связано с исключительно мирным осуществлением обвиняемыми свобод, гарантированных Конституцией и международными нормами в области прав человека – свободы выражения своего мнения, свободы слова и права на информацию.

Обращение властям подписали правозащитный центр «Весна», РОО «Правовая инициатива», Белорусский документационный центр, центр правовой трансформации Lawtrend, Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова и другие организации.