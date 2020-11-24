Кто подписал открытое письмо спортсменов, выступающих за власть

Источник материала: Салiдарнасць

На сайтах Минспорта и НОК появилась информация о том, кто подписал открытое письмо спортивных деятелей Беларуси, выступающих за власть, пишет SPORT.TUT.BY .

Напомним, сегодня «Спортивная панорама» (учредитель — Минспорта) опубликовала открытое письмо спортивных деятелей страны, выступающих за действующую власть. В нем говорится о том, что спорт не должен быть связан с политикой и что их голос — это голос настоящего спортивного сообщества страны, в отличие от «псевдоспортивных структур, которые порочат спортивное движение» (полный текст читайте по ссылке).

Однако под текстом письма не было указано фамилий, лишь говорилось, что его подписали «белорусские спортсмены, чемпионы, призеры и участники Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, спортсмены, которые начинают свой путь к спортивным вершинам, заслуженные тренеры, посвятившие всю свою жизнь воспитанию чемпионов, молодые перспективные тренеры, которые горят своим любимым делом, и другие сотрудники спортивной отрасли, которые каждый день трудятся на благо спорта».

И вот подробный пресс-релиз появился на сайте Минспорта. Оттуда мы можем узнать о том, кто уже подписал это письмо.

В числе первых письмо подписали олимпийские чемпионы Александр Масейков (гребля на байдарках и каноэ, Барселона, 1992), Алексей Абалмасов (гребля на байдарках и каноэ, Пекин, 2008), Янина Провалинская-Корольчик (толкание ядра, Сидней, 2000), Екатерина Карстен (гребля академическая, Атланта, 1996, и Сидней, 2000), Сергей Булыгин (биатлон, Сараево, 1984).

На сайте ведомства сообщается, что «обращение также поддержали представители горнолыжного и конькобежного спорта, фигурного катания. Планируется, что письмо в ближайшее время подпишут представители многих национальных команд по видам спорта».

Напомним, после событий августа появилось открытое письмо спортсменов , выступающих против насилия и за проведение новых выборов. Его подписало уже более 1100 человек.