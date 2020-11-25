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«Барселона» без Месси разгромила киевское «Динамо», «Зенит» проиграл «Лацио»

25.11.2020 06:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Состоялись очередные матчи группового этапа Лиги чемпионов. В центре внимания были игры питерского «Зенита» и киевского «Динамо», которым предстояло сыграть с «Лацио» и «Барселоной» соответственно.

На матч в Киев не полетели такие звезды «Барсы» как Месси, Пике и де Йонг, однако и такого состава каталонцам хватило для разгрома хозяев со счетом 4:0. Все голы были забиты во втором периоде — отличился Дест (52), Брэйтуэйт (57, 70) и Гризманн (90+2).


Фото: Reuters

Дзюба, пока лишенный капитанской повязки, продолжает забивать, но его мяча в гостевой встрече с «Лацио» на 25-й минуте было недостаточно. Хозяева забили уже на 3-й минуте — отличился Иммобиле, на 22-й забил Пароло, а на 55-й удар с точки реализовал автор первого гола. Итог — 3:1.

Результаты остальных встреч тура выглядят так:

«Краснодар» — «Севилья» — 1:2;

«Ренн» — «Челси» — 1:2;

«Боруссия» Д — «Брюгге» — 3:0;

«Манчестер Юнайтед» — «Башакшехир» — 4:1;

«ПСЖ» — «РБ Лейпциг» — 1:0;

«Ювентус» — «Ференцварош» — 2:1.

 
 
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Состоялись очередные матчи группового этапа Лиги чемпионов.
 
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