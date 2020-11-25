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В Брюсселе, Вашингтоне и Москве сходятся в оценках статуса Лукашенко
Источник материала: UDF
Если западные страны отвечают за международную изоляцию и экономические санкции, то задача России — оказать политическое, а если нужно — и силовое давление на Александра Лукашенко.
Проблема приобретает такой масштаб, что даже формальный стратегический союзник (Кремль) вынужден комментировать белорусский вопрос в еженедельном режиме, напоминая Минску о недопустимости эскалации ситуации до «гражданской войны» и об обязательствах по запуску конституционной реформы.
Официальный Минск ожидаемо отвечает на эти напоминания ещё большей эскалацией беспорядочного и непропорционального насилия, в том числе — с летальными исходами.
В этих условиях Кремль вынужден начать переоценку геополитических рисков, связанных с поддержкой «токсичного» актива, так как дальнейшее расширение санкций ЕС и США приведёт к удару по российским экономическим интересам.
В то время, когда Москва готовится к большой кадровой ротации, возможному транзиту власти и новой «перезагрузке» с США в 2021-2022 годах, попадание под «драконовские санкции» из-за Беларуси явно не входит в её планы.
«В целом, и в Брюсселе, и в Вашингтоне, и в Москве сходятся в оценках того, что Лукашенко окончательно утратил статус договороспособного политика на международной арене, его легитимность внутри страны безвозвратно подорвана, а действия его администрации фактически ежедневно дают дополнительные основания для подтверждения данного «токсичного» статуса и введения новых санкций», — уверен политолог.
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В этих условиях Кремль вынужден начать переоценку геополитических рисков...
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