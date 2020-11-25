«Путин кричал на Лукашенко, но он же не может в этом признаться»

Источник материала: UDF



Фото: belgazprombank.by

«В середине декабря истекает срок полномочий временной администрации. И нам надо вместе сформировать руководство банка, поскольку государство делает очень серьезную ставку на этот банк. С президентом Путиным мы обсуждали эту тему. Он дословно мне заявил о том, что банк должен работать, зачем его уничтожать. Тем более что хозяева этого банка — очень богатые люди. Имеется в виду «Газпром» и так далее», — заявил Лукашенко.



«События вокруг банка были оплеухой российским властям»







Фото: belgazeta.by

«Допускаю, что чисто в финансовом плане белорусский филиал российского банка не очень важен для «Газпрома» и Путина. Но в любом случае события вокруг него были оплеухой российским властям. Она была нанесена тогда, когда Лукашенко считал, что главная опасность его власти исходит из Москвы», – сказал Марголин.



«С одной стороны, Лукашенко не может отрицать факт разговора с Путиным на эту тему, т.к. у российского президента есть Песков, который это дело не замолчит. С другой стороны Лукашенко же не будет признаваться, что Путин кричал на него. Естественно ему хочется, чтобы все выглядело как вежливая просьба Путина: не будете ли вы так любезны вернуть на место сервиз, который украли», – считает Марголин.



«Как акционеры деньги вывели из «Белгазпромбанка», так они могут их вернуть обратно. Думаю, это будет зависеть от разрешения политического кризиса в нашей стране. Если акционеры увидят, что власть не меняется, то, скорее всего, воздержатся от рефинансирования банка», – полагает Марголин.



«Бизнес можно развивать, а можно свести к минимальному размеру, чтобы в нем просто теплилась жизнь – держать его в таком состоянии до более лучших времен. Возможно, «Газпром» так и поступит», – отметил Марголин.



«Если же власть в Беларуси сменится, то, конечно, иметь свой банк в среднеевропейской стране (только у Лукашенко Беларусь маленькая) будет выгодно. Тем более в стране, которая является важным экономическим партнером Российской Федерации и Газпрома», – добавил экономист.

«Лукашенко наломал дров, теперь не знает, что делать дальше»







Фото: realt.by

«Думаю, Лукашенко сейчас не совсем понимает, зачем он вообще решил этот банк дернуть. То Бабарико у него был ставленником Кремля, то уже не ставленник. К тому же в «Белгазпромбанке» неожиданно оказалось три миллиона долларов денежек супруги замминистра финансов России. Очень неприятная ситуация, которая испортила отношения с россиянами», – сказал Заико.



«Лукашенко наломал дров, теперь не знает, что делать дальше. Интересно будет посмотреть, как белорусские власти будут выкручиваться», – считает Заико.



«Думаю, этот банк в Беларуси сейчас окажется никому не нужен. Для россиян это мелочь, а для белорусских властей будет слишком напряжно поддерживать его на плаву», – полагает Заико.

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