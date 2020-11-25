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«Путин кричал на Лукашенко, но он же не может в этом признаться»
Источник материала: UDF
Фото: belgazprombank.by
«В середине декабря истекает срок полномочий временной администрации. И нам надо вместе сформировать руководство банка, поскольку государство делает очень серьезную ставку на этот банк. С президентом Путиным мы обсуждали эту тему. Он дословно мне заявил о том, что банк должен работать, зачем его уничтожать. Тем более что хозяева этого банка — очень богатые люди. Имеется в виду «Газпром» и так далее», — заявил Лукашенко.
После встречи с ним Надежда Ермакова сообщила, что основные акционеры «Белгазпромбанка» («Газпром» и «Газпромбанк») приступили к формированию нового состава правления белорусского филиала и продление работы временной администрации не планируется.
Ранее сообщалось, что после прихода силовиков «Газпром» оставил в «Белгазпромбанке» чуть более 1 млн долларов. Нацбанк Беларуси был вынужден был выделить кредит на 400 миллионов белорусских рублей, чтобы банк смог продолжить работу.
UDF.BY поинтересовался у экспертов: неужели Путин мог так спокойно отреагировать на произошедшее с российским банком и есть ли теперь у «Белгазпромбанка» будущее?
«События вокруг банка были оплеухой российским властям»
Экономист Лев Марголин в комментарии UDF.BY отметил, что не доверяет словам руководителя страны.
Фото: belgazeta.by
«Допускаю, что чисто в финансовом плане белорусский филиал российского банка не очень важен для «Газпрома» и Путина. Но в любом случае события вокруг него были оплеухой российским властям. Она была нанесена тогда, когда Лукашенко считал, что главная опасность его власти исходит из Москвы», – сказал Марголин.
Сейчас руководителю Беларуси нужно как-то выходить из непростого положения.
«С одной стороны, Лукашенко не может отрицать факт разговора с Путиным на эту тему, т.к. у российского президента есть Песков, который это дело не замолчит. С другой стороны Лукашенко же не будет признаваться, что Путин кричал на него. Естественно ему хочется, чтобы все выглядело как вежливая просьба Путина: не будете ли вы так любезны вернуть на место сервиз, который украли», – считает Марголин.
По его мнению, теперь будущее «Белгазпромбанка» зависит от решения его акционеров и политической ситуации в Беларуси.
«Как акционеры деньги вывели из «Белгазпромбанка», так они могут их вернуть обратно. Думаю, это будет зависеть от разрешения политического кризиса в нашей стране. Если акционеры увидят, что власть не меняется, то, скорее всего, воздержатся от рефинансирования банка», – полагает Марголин.
По его мнению, в таком случае акционеры увидят большую угрозу нестабильности и непредвиденных рисков.
«Бизнес можно развивать, а можно свести к минимальному размеру, чтобы в нем просто теплилась жизнь – держать его в таком состоянии до более лучших времен. Возможно, «Газпром» так и поступит», – отметил Марголин.
«Если же власть в Беларуси сменится, то, конечно, иметь свой банк в среднеевропейской стране (только у Лукашенко Беларусь маленькая) будет выгодно. Тем более в стране, которая является важным экономическим партнером Российской Федерации и Газпрома», – добавил экономист.
«Лукашенко наломал дров, теперь не знает, что делать дальше»
Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико в комментарии UDF.BY отметил, что Лукашенко пребывает в растерянности.
Фото: realt.by
«Думаю, Лукашенко сейчас не совсем понимает, зачем он вообще решил этот банк дернуть. То Бабарико у него был ставленником Кремля, то уже не ставленник. К тому же в «Белгазпромбанке» неожиданно оказалось три миллиона долларов денежек супруги замминистра финансов России. Очень неприятная ситуация, которая испортила отношения с россиянами», – сказал Заико.
По его мнению, белорусские власти не могут уловить дальнейших намерений российских акционеров банка.
«Лукашенко наломал дров, теперь не знает, что делать дальше. Интересно будет посмотреть, как белорусские власти будут выкручиваться», – считает Заико.
Есть ли будущее у «Белгазпромбанка»?
«Думаю, этот банк в Беларуси сейчас окажется никому не нужен. Для россиян это мелочь, а для белорусских властей будет слишком напряжно поддерживать его на плаву», – полагает Заико.
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Есть ли будущее у «Белгазпромбанка»?
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