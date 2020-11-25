Источник материала: UDF





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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь выбыла из первой десятки производителей картофеля в мире Где улучшила и где ухудшила Беларусь свои позиции на мировом рынке растениеводческой продукции за последние двадцать пять лет. Разбираемся.

В первую группу вошли продукты с положительной для Беларуси динамикой на мировом рынке.Несмотря на уменьшение объемов производства, выросло значение Беларуси в производстве льноволокна. С объемом производства 39,5 тыс. тонн она – третья в мире после Франции и Бельгии. На пять позиций вверх наша страна переместилась по сбору тритикале (1014,6 тыс. тонн). Впечатляет рост по рапсу (456,2 тыс. тонн).На самом деле наиболее заметный рост по производству в этот период у Беларуси был по пшенице – с 230,3 тыс. тонн в 1994 году до 1,8 млн тонн в 2018-м. Намного (по сравнению с серединой 1990-х) увеличились также валовый сбор кукурузы и производство сахарной свеклы. Но по этим видам сельскохозяйственной продукции Беларусь не входит в число 20 ведущих мировых производителей, поэтому они оказались за рамками таблицы.Во вторую таблицу включены продукты, по которым Беларусь, наоборот, потеряла на мировом рынке.Производство ржи уменьшилось почти в два раза, и это стоило одной строчки в мировом рейтинге. Продолжает уменьшаться сбор картофеля – в 2018 году Беларусь оказалась уже вне первой десятки производителей. По овсу, ячменю, гороху и капусте наша страна выбыла из первой двадцатки крупнейших производителей.