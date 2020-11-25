Источник материала: UDF





Поиграть с огнем

Наркотики, нелегальная миграция, трансграничная преступность

Останемся больными дураками

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Получится ли у Беларуси что-нибудь с ответными санкциями против ЕС? Беларуская власть пригрозила Евросоюзу ответными санкциями и даже перечислила, какими именно. Почему же со стороны это напоминало реакцию капризного ребенка, что...

Как сказал Владимир Макей, если принять ответные санкционные меры, то «жарко будет и вокруг Беларуси». Про экономические меры говорить не будем. Достаточно сказать, что по итогам 2019 года экспорт белорусских товаров ЕС составил 6,5 млрд долларов, а импорт европейских в Беларусь – 5,3 млрд долларов. В итоге получаем 1,2 млрд долларов не в нашу пользу. При этом для ЕС потерять в продажах 5,3 млрд долларов, что слону дробина. А для Беларуси минус 6,5 млрд долларов от экспортных поступлений – это как обухом по голове получить – может и выживет экономика, но мозги совсем набекрень встанут. Поэтому подобные угрозы со стороны белорусской власти напоминает угрозу капризного ребенка повеситься в надежде на то, что родители все же успеют вытащить из петли. Макей это, судя по всему, понимает, поэтому основной посыл в его спиче был совсем не экономический.Самая страшная и одновременно нелепая угроза – это рассмотреть «целесообразность и перспективы нашего сотрудничества с Европейской комиссией и Европейским союзом по вопросам атомной энергетики». Это даже хуже и более безответственно, чем если бы ребенок пригрозил играть в доме с огнем без всякого контроля взрослых. Атомная энергетика во всем мире находится под особым международным надзором ввиду своей особой опасности для мира, в том числе использования атома в отнюдь не мирных целях. А если в стране еще устанавливается полноценный диктаторский режим с полным отсутствием контроля власти со стороны общества, когда власть находится в руках одного человека, который посиневшими руками ухватился за любимую игрушку и готов на все, чтобы ее не отдавать… В такой ситуации риски для миру усиливаются многократно. Тут даже Россия не поможет, поскольку завтра и она может оказаться неугодной для капризного дитя. И какие тогда у мира будут гарантии? Да никаких. И это действительно страшно. Вот только играть с огнем для капризного ребенка – себе дороже, поскольку в случае пожара он сам первым и сгорит. И, самое главное, со стороны взрослых подобная угроза может вызвать весьма жесткую силовую реакцию. Прецеденты уже были. Когда дело касается уже не внутренней ситуации в стране, а реальной угрозы безопасности Европы и даже мира, вопрос решается очень быстро и кардинально.Еще очень смешно Макей пригрозил остановить сотрудничество с ЕС «по общей борьбе с нелегальной иммиграцией, с трансграничной преступностью, с контрабандой наркотиков и так далее тому подобное». Это опять же как угроза капризного ребенка стать преступником и наркоманом.Лукашенко уже как-то говорил о том, что Беларусь фактически спасается Европу от нелегальной миграции, а она этого не ценит. Звучала и угроза фактически сделать страну удобным транзитным пунктом для нелегалов. Мол, вот тогда Европа попляшет.Нелепость данной угрозы очевидна всем, но может только не тому самому капризному ребенку. Если сделать из страны привлекательную перевалочную базу для нелегальных мигрантов, а заодно для наркотиков и трансграничной преступности, то в первую очередь нам же хуже и станет. Это сейчас власти говорят, что преступники якобы даже более порядочнее, чем протестующие. Но когда страну захлестнет волна привозной преступности, которая неизменно последует за нелегальными мигрантами и наркотиками, даже петухи запоют соловьями. Сейчас ЕС вкладывает огромные средства в трансграничное сотрудничество с Беларусью. Например, только по программе «Содействие Республике Беларусь в решении вопросов, связанных с увеличением количества нерегулярных мигрантов», на 2018-2022 годы ЕС выделил нашей стране более 7 млн евро. Программ в области обеспечения безопасности, приграничного сотрудничества, борьбы с преступностью столько много, что они стали неотъемлемой частью правоохранительной системы Беларуси. Теоретически можно отказаться от этих десятков и даже сотен миллионов евро (смотря сколько лет сотрудничества рассматривать), но кто от этого пострадает? Пострадает именно Беларусь. Евросоюзу это доставит лишь некоторые неудобства и только.Еще Макей пригрозил заморозить ряд программ в гуманитарной сфере, а также образовательные программы, которые реализуются в Беларуси зарубежными государствами и неправительственными организациями. Уточним: зарубежные государства дают нам деньги на благотворительность, на культуру и на образование, а не наоборот.Улучшение медицинских услуг в области сердечно-сосудистых заболеваний, онкологической урологии, уменьшение социальной изоляции больных раком, оказание помощи больным аутизмом, программа борьбы с остеопорозом, инклюзивные программы… Перечислять можно долго. По одной лишь программе «Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации системы здравоохранения в Республике Беларусь» ЕС выделил нам более 4 млн евро.Для белорусского образования ЕС делает не меньше. Например, по программе «Занятость, профессиональное образование и обучение в Беларуси» на оснащение ресурсных центров ЕС выделил нам 4,2 млн евро. Плюс на реализацию самой программы еще 5,4 млн евро.Конечно, все эти программы, это отнюдь не благотворительность. У Европы здесь есть тоже свой интерес. И этот интерес, наглядно демонстрирует насколько капризным и неуправляемым стал наш ребенок. Интерес Европы во всех этих программах, как и в торжестве демократии в стране, только один. Европа просто хочет, чтобы соседи у нее были хорошими и преуспевающими, чтобы у них было как можно меньше проблем. Чтобы от соседей не исходило никаких угроз, которые автоматически возникают, когда свертываются демократические институты и бал начинает править диктатор.Это самое обычное человеческое качество – желание жить в окружении хороших преуспевающих соседей. Для понимания просто нужно спросить у себя, в окружении каких соседей вы хотите жить. В окружении тех, которые ходят в лаптях, чтобы плеткой их погонять, или в окружении преуспевающих? Почему квартиры в престижных домах, где живут преуспевающие люди, на порядок выше вонючих советских панелек? Почему даже скромный дом в престижном поселке, будет стоит дороже, чем многоэтажные хоромы в старой деревне? Ответ очевиден: все хотят жить в окружении преуспевающих соседей. При этом помочь соседям стать более преуспевающими стоит значительно дешевле, чем решение проблем с теми, кто ходит в лаптях под плеткой. Про захват территории соседей, чтобы обуть их в лапти и говорить смысла нет. Даже России, кроме огромной головной боли, это ничего не даст, а про Европу и говорить нечего. Вон Украина сама просилась в ЕС – не берут.Все эти страшилки со стороны белорусских властей, как и последние угрозы нелепыми санкциями, для цивилизованного мира звучат настолько дико и нелепо, что официальные лица этого мира даже не находят, что сказать в ответ. И в самом деле, как можно реагировать на визги взбалмошного ребенка?