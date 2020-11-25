ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Медицина будущего: в Беларуси переоснастят научные центры

25.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси совершенствуют систему здравоохранения. Первый шаг – строительство гибридного центра кардиохирургии. Вскоре такие проекты запустят и в других сферах медицины, рассказывает корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова.

Обновленные центры станут точками отсчета для всей медицины страны. Их опыт будут перенимать клиники в городах и районах. Первым обновят Республиканский научно-практический центр «Кардиология». Проект экспериментальной клиники уже обсуждают ведущие специалисты. Началось строительство новых корпусов с гибридными операционными и реанимационными блоками. Первых пациентов примут через два года.

«Гибридные операционные – это сплав самых высоких технологий с оптимальным расходом финансовых ресурсов и построением стационарозамещающих технологий. И тот РНПЦ, который мы формируем, является калькой развития будущей системы здравоохранения», – пояснил и.о. министра здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич.

«Те вмешательства, которые будут выполняться в этих новых условиях, обеспечат для пациента и лучшую эффективность, и более благоприятный послеоперационный период. То есть это более современная область, новая кардиохирургия в сочетании с интервенционными технологиями», – рассказала директор Республиканского научно-практического центра «Кардиология» Наталья Митьковская.

На новый уровень выйдут все государственные медучреждения страны: и больницы, и поликлиники. Впереди всех их ждет аттестация Минздрава. Сейчас закон об этом рассматривают депутаты парламента. Частные медицинские центры Беларуси также смогут пройти аттестацию на условиях, которые определит Минздрав.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обновленные центры станут точками отсчета для всей медицины страны. Их опыт будут перенимать клиники в городах и районах.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Брюсселе, Вашингтоне и Москве сходятся в оценках статуса Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика