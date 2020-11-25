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Медицина будущего: в Беларуси переоснастят научные центры
25.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси совершенствуют систему здравоохранения. Первый шаг – строительство гибридного центра кардиохирургии. Вскоре такие проекты запустят и в других сферах медицины, рассказывает корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова.
Обновленные центры станут точками отсчета для всей медицины страны. Их опыт будут перенимать клиники в городах и районах. Первым обновят Республиканский научно-практический центр «Кардиология». Проект экспериментальной клиники уже обсуждают ведущие специалисты. Началось строительство новых корпусов с гибридными операционными и реанимационными блоками. Первых пациентов примут через два года.
«Гибридные операционные – это сплав самых высоких технологий с оптимальным расходом финансовых ресурсов и построением стационарозамещающих технологий. И тот РНПЦ, который мы формируем, является калькой развития будущей системы здравоохранения», – пояснил и.о. министра здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич.
«Те вмешательства, которые будут выполняться в этих новых условиях, обеспечат для пациента и лучшую эффективность, и более благоприятный послеоперационный период. То есть это более современная область, новая кардиохирургия в сочетании с интервенционными технологиями», – рассказала директор Республиканского научно-практического центра «Кардиология» Наталья Митьковская.
На новый уровень выйдут все государственные медучреждения страны: и больницы, и поликлиники. Впереди всех их ждет аттестация Минздрава. Сейчас закон об этом рассматривают депутаты парламента. Частные медицинские центры Беларуси также смогут пройти аттестацию на условиях, которые определит Минздрав.
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Обновленные центры станут точками отсчета для всей медицины страны. Их опыт будут перенимать клиники в городах и районах.
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