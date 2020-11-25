С 1 декабря подорожают сигареты, некоторые сразу на 10 копеек. Также в продаже появятся новые марки

Источник материала: Tut.by

С 1 декабря в Беларуси дорожают некоторые сигареты, сообщает Министерство по налогам и сборам. Также в продаже появятся новые марки.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Гродненская табачная фабрика «Неман» на 10 копеек повысит цены, к примеру, на Kent Nano Blue, Kent Nano Silver, Kent Nano White, Kent Feel Aroma, Kent Feel Aurum — до 3,5 рубля. В продаже появятся новые марки сигарет — Kent Crystal Bay, Kent Crystal Vibe (по 2,8 рубля).

Компания «Табак-Инвест» на 5 копеек поднимет цены в том числе на Winston Classic — до 3,5 рубля, Winston Super Slims Blue, Winston Super Slims Silver — до 3,7 рубля, Winston Compact Blue Impulse, Winston Compact Purple Impulse — до 3,25 рубля, Sobranie Blue, Sobranie Gold — до 3,9 рубля.

«Беларусьторг» на копеек повысит цены на RICHMOND BLACK EDITION — до 5,15 рубля, RICHMOND BRONZE EDITION, RICHMOND RED EDITION — до 4,95 рубля, AROMA RICH COAST, AROMA RICH HIGHLAND — до 4,45 рубля.

В продаже также появятся сигареты KISS BROWN, KISS JOLLY — по 2,75 рубля.

ООО «Интер Тобакко», как и «Энерго Оил» не планируют повышать стоимость сигарет с 1 декабря.

Белорусские производители и импортеры сигарет могут каждый месяц декларировать максимальные розничные цены на сигареты и другие табачные изделия. Как правило, с 1 числа повышаются цены на те или иные сигареты и вводятся в продажу новые марки. Список сигарет, которые подорожают, и максимальные цены можно посмотреть на сайте МНС.