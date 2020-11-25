«Торгуются так, что в глазах темнеет». Можно ли сегодня купить квартиру по завтрашней цене?

Источник материала: Tut.by

В Минске сейчас на продажу выставлено 10,5 тысячи квартир — в полтора раза

больше, чем обычно есть на рынке. Предложение зашкаливает, но почти никто

ничего не покупает уже три месяца подряд. Что вообще происходит?



Наталья Литовская , эксперт по жилой недвижимости

Покупатели ждут падения цен

О том, что цены должны падать, не сказал только ленивый эксперт. Ценник в стране цикличен: то рост, то падение. Сейчас падение обусловлено не только разваливающейся экономикой и перспективой обвала доходов населения, но и политической ситуацией: 13 тысяч человек с начала года уже уехали из страны, десятки тысяч думают об отъезде, «если ничего не изменится в ближайшие месяцы».

Те, кто решил остаться и имеет средства на покупку жилья, в принципе люди с выдержкой. Они видят тренды, мониторят ситуацию и понимают: не купил сегодня — значит, сэкономил. Завтра будет дешевле. Правда, из этого «лагеря» все чаще поступают вопросы: когда и продавцы поймут, что если не продадут сегодня со скидкой в 10−15 тысяч, то завтра будут рады продать на 30 тысяч дешевле? Когда это завтра-то наступит?

Самые нетерпеливые уже сейчас присматривают варианты и ведут переговоры с

продавцами понравившихся квартир. «Торгуются так, что в глазах темнеет», —

описала процесс знакомый риелтор. Правда, уточнила: продавцы на большие

скидки просто не идут. Не идут, и все.

Продавцы не дозрели

Квартирный рынок инертен. Ситуацию, когда он так замирал, мы уже наблюдали не единожды. В последний раз ценник спускался с горки с начала 2015-го до середины 2016-го полтора года. Продавцы смирялись постепенно, средняя цена квадратного метра падала на 10−40 долларов в месяц. Так что три осенних месяца нынешнего «не обвала» — это не срок. Да и подвигаются продавцы в цене, как видим, теми же темпами — с «пикового» марта средний ценник снизился на 140 долларов. Только в ноябре вышли на минус 40 за месяц.

Другое дело, что эти подвижки не обеспечивают продажи. Вроде продавцы тоже должны анализировать перспективы продаж. Но анализу серьезно мешает психология. Причины у всех свои.

Кто-то продает свою квартиру, чтобы купить попросторней, кредитов нет, и хочется, чтобы доплата при покупке была поменьше, а значит, продавать свою нужно подороже. Надеются, что повезет.

Другие, видя, что похожие квартиры держатся в цене, рассуждают: а почему я

должен продавать свою дешевле? Мне ж не к спеху.

Есть внушительная категория людей, которые купили свои квартиры на высоком рынке, например в 2008-м или в 2013-м, вложили десятки тысяч в ремонт и не понимают, как это — продать дешевле, чем вложено.

Еще часть помнит, что и возвращение кредитов циклично, а вдруг кредиты

возобновятся в новом году, а ты уже продал со скидкой?

В общем, люди не понимают сложности ситуации. Надеются на лучшее. Даже те, кому нужно продать недвижимость срочно в связи с переездом, упираются в цене. Фееричных распродаж не устраивают, потому что там, если тут продадут дешево, ничего не купят.

Вместо советов

Покупателям можно рекомендовать только набраться терпения. Все мечты сбудутся, нужно просто подождать. Пока можно смотреть, выбирать и оставлять продавцам свое ценовое предложение. Если им оно сейчас кажется неприемлемым, возможно, дозреют через два-три месяца и перезвонят.

А продавцам, если они пока не согласны на торг, стоит сохранять «визитки» покупателей с деньгами. Ситуация сейчас нетривиальная, обвал может случиться и более резкий, чем в предыдущие годы.

Возможно, то, что сейчас кажется недостаточной ценой, скоро покажется приемлемой. Если успеть продать квартиру в середине падения ценника, можно будет купить что-то попросторней на дне фактически без доплат. Просто учитывайте прогноз по дну, в самом оптимистичном (для продавцов) прогнозе цена квадратного метра — около 1000 долларов.