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«Действия силовиков назвали обоснованными». Таксист, которого в августе избили люди в черной форме, получил ответ из СК
Источник материала: Tut.by
В августе в Сети
Напомним, эта история произошла вечером 11 августа, Иван ехал по улице Янки Купалы недалеко от пересечения с Интернациональной, на его машине был флаг ВДВ, а сам он посигналил в знак солидарности участникам мирной акции. За перекрестком с Интернациональной машину оставила ГАИ, а вскоре прибежали люди в черной форме. Затем, из РУВД Иван попал в больницу и больше недели не мог найти разбитую машину.
20 августа Иван подал заявление в Следственный комитет и приложил результаты судмедэкспертизы. У водителя были зафиксированы многочисленные ссадины и кровоподтеки по всему телу, которые «относятся к категории телесных повреждений, не повлекших за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности».
— Меня три раза уведомляли о том, срок проверки по моему заявлению продлевается на месяц. В итоге, в возбуждении уголовного дела отказали.
Иван ознакомился с материалами дела.
Следствие выяснило, что в тот день, 11 августа, на улице Янки Купалы в нарушение закона проводились несанкционированные массовые мероприятия. Это выражалось в сборе большого количества людей в одну толпу, выкрикивании провокационных лозунгов, порче имущества, а также подаче звуковых сигналов автомобилями. Кстати, именно за подачу звукового сигнала Ивана оштрафовали по статье 18.14.10 КоАП РБ. Об этом тоже говорится в постановлении об отказе.
В ходе проверки следствию не удалось установить и опросить лиц, участвовавших в тот день в задержании таксиста. Это объяснили стихийным и массовым нарушением общественного порядка в тот день, а также тем, что в очаги напряженности отправляли сводные отряды из военнослужащих внутренних войск МВД и Министерства обороны, сотрудников МВД.
А дальше следствие, опираясь на закон «Об органах внутренних дел Республики Беларусь», где четко указано, в каких ситуациях можно применять физическую силу и спецсредства, приходит к выводу, что действия в отношении Ивана были обоснованными, так как «сотрудники милиции действовали в рамках действующего законодательства, ввиду того, что Иван Т. находился в месте скопления людей, участвующих в несанкционированном мероприятии».
При этом на видео, которое Иван приложил к заявлению, видно, что в момент задержания вокруг его автомобиля находились только сотрудники ГАИ и неизвестные в балаклавах.
В итоге следователь сообщает, что «в ходе проведения проверки факт умышленного совершения сотрудниками органов внутренних дел действий, явно выходящих за пределы прав и полномочий, предоставленных им по службе, повлекшего причинение существенного вреда правам и интересам граждан, либо государственным и общественным интересам, сопряженного с насилием, мучением или оскорблением потерпевшего либо применением оружия или специальных средств, не нашел своего подтверждения, что свидетельствует об отсутствии в действиях сотрудников органов внутренних дел признаков состава преступления, предусмотренного ст. 426 УК РБ (превышение власти или служебных полномочий)».
— Я когда читал отказ, думал, напишут что-то вроде «не удалось установить личности». Но оказывается, в действиях неизвестных в масках вообще не усматривается состава преступления. Это просто не укладывается в голове!
Иван намерен обжаловать это решение и уже занимается поисками адвоката.
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«Действия силовиков назвали обоснованными». Таксист, которого в августе избили люди в черной форме, получил ответ из СК
Избитый в середине августа силовиками таксист подал заявление в СК. Спустя три месяца следствие пришло к выводу, что в избиении не было состава преступления.
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