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«Если забыл пин-код, куда бежать?» Список банков, где пароль от карты можно заменить удаленно

25.11.2020 07:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Если вы окончательно и бесповоротно забыли пин-код от своей карты, в большинстве случаев «пластик» придется перевыпускать. Затем можно будет установить в банкомате тот набор цифр, который вам будет удобно держать в голове. Но в некоторых банках вообще нет услуги по смене пина, даже если помните прошлый. FINANCE.TUT.BY выяснил, в каких банках можно изменять пин-код по картам онлайн и есть ли за это комиссия.


Итак, не выходя из дома сменить пин-код по карте можно только в 8 белорусских банках, при чем даже, если вы не помните старый пароль. Что неудобно — чаще всего свой пин установить нельзя, пользоваться нужно будет тем, который сгенерирует банк.

Придумать свой пароль можно только в Альфа-Банке, БПС-Сбербанке и Приорбанке.

В Белагропромбанке и БПС-Сбербанке за смену пароля придется заплатить, в остальных — услуга бесплатная.

Название банка

Как сменить пин-код, можно ли устанавливать свой

Комиссия

Альфа-Банк

В моб. приложении можно менять пин-код на тот, который захочешь.

Старый указывать не нужно

Бесплатно

Белагропромбанк

Изменить пин-код можно в интернет-банкинге/моб. приложении.

После подтвержения номера и мобильного ключа (если меняете через приложение), на телефон придет смс-сообщение с новым кодом.

Первую операцию по карте с новым пином нужно совершить в банкомате банка.

3 BYN.

Изменять пин-код можно 3 раза в сутки

Банк БелВЭБ

Изменить пин-код можно в интернет-банкинге/моб. приложении.

Банк сам генерирует код, поставить свой нельзя.

Бесплатно.

Возможно не больше 2 смен в месяц

БПС-Сбербанк

Изменить пин-код можно в моб. приложении на тот, который захотите. Старый знать не нужно

2.50 BYN

Банк ВТБ

Пин-код изменяется в интернет-банке. Также для этого можно обратиться в отдел клиентской поддержки по телефону, но в таком случае будет комиссия (3 BYN).

Пароль генерируется автоматически.

В обоих случаях помнить старый пин не обязательно.

Бесплатно

Идея Банк

Пин-код можно изменить в приложении, просто сбросив старый. Банк сгенерирует новый пин, свой установить нельзя.

Первая смена — бесплатно, потом — 3 BYN.

МТБанк

Изменить пин-код можно в интернет-банкинге/моб. приложении. Банк сам генерирует пин, старый знать не нужно.

Бесплатно

Приорбанк

Изменить пин-код можно в интернет-банкинге на тот, который хочешь. После того, как вы установите свой пароль, на телефон придет смс-сообщение с М-кодом, с помощью которого нужно подтвердить новый пин.

Старый знать не обязательно.

Бесплатно

Название банка

Как сменить пин-код, можно ли устанавливать свой

Комиссия

Альфа-Банк

В моб. приложении можно менять пин-код на тот, который захочешь.

Старый указывать не нужно

Бесплатно

Белагропромбанк

Изменить пин-код можно в интернет-банкинге/моб. приложении.

После подтвержения номера и мобильного ключа (если меняете через приложение), на телефон придет смс-сообщение с новым кодом.

Первую операцию по карте с новым пином нужно совершить в банкомате банка.

3 BYN.

Изменять пин-код можно 3 раза в сутки

Банк БелВЭБ

Изменить пин-код можно в интернет-банкинге/моб. приложении.

Банк сам генерирует код, поставить свой нельзя.

Бесплатно.

Возможно не больше 2 смен в месяц

БПС-Сбербанк

Изменить пин-код можно в моб. приложении на тот, который захотите. Старый знать не нужно

2.50 BYN

Банк ВТБ

Пин-код изменяется в интернет-банке. Также для этого можно обратиться в отдел клиентской поддержки по телефону, но в таком случае будет комиссия (3 BYN).

Пароль генерируется автоматически.

В обоих случаях помнить старый пин не обязательно.

Бесплатно

Идея Банк

Пин-код можно изменить в приложении, просто сбросив старый. Банк сгенерирует новый пин, свой установить нельзя.

Первая смена — бесплатно, потом — 3 BYN.

МТБанк

Изменить пин-код можно в интернет-банкинге/моб. приложении. Банк сам генерирует пин, старый знать не нужно.

Бесплатно

Приорбанк

Изменить пин-код можно в интернет-банкинге на тот, который хочешь. После того, как вы установите свой пароль, на телефон придет смс-сообщение с М-кодом, с помощью которого нужно подтвердить новый пин.

Старый знать не обязательно.

Бесплатно

В остальных банках можно изменить пин-код в банкомате (при условии, что помните старый) и на тот, который вы выберите. Но и здесь есть исключения: например, в БСБ-Банке пин можно сменить только в отделении банка с паспортом и только по картам, которые выпущены после 20 августа 2020; с картой Цептер Банка тоже придется обращаться в офис.

Если у вас «пластик» БНБ-Банка или Банка Дабрабыт — смена пин-кода доступна только в банкоматах Белгазпромбанка, а в Статусбанке вообще отсутствует такая услуга. Смена пароля в банкоматах или в отделении — чаще всего платная услуга, например, в Paritetbanke комиссия составляет целых 10 BYN.

Напоминаем, при смене пин-кода банки просят следовать некоторым правилам безопасности:

  • не заменять пароль на числа в возрастающей или убывающей последовательности (например, 1234 или 3210);
  • нельзя, чтобы пароль состоял из повторяющихся цифр (1111 или 4444);
  • не использовать комбинации 192, 193, 197, 200 и т.д., которые часто связаны с годом рождения. И вообще лучше не эксплуатировать дату рождения в таких случаях;
  • пин-код должен содержать не меньше двух разных цифр;
  • лучше не использовать устоявшиеся сочетания цифр, которые могут быть известны многим людям (например, 1488).

 
 
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FINANCE.TUT.BY выяснил, в каких банках можно изменять пин-код по картам онлайн и есть ли за это комиссия.
 
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