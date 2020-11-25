«Если забыл пин-код, куда бежать?» Список банков, где пароль от карты можно заменить удаленно

Если вы окончательно и бесповоротно забыли пин-код от своей карты, в большинстве случаев «пластик» придется перевыпускать. Затем можно будет установить в банкомате тот набор цифр, который вам будет удобно держать в голове. Но в некоторых банках вообще нет услуги по смене пина, даже если помните прошлый. FINANCE.TUT.BY выяснил, в каких банках можно изменять пин-код по картам онлайн и есть ли за это комиссия.
Итак, не выходя из дома сменить пин-код по карте можно только в 8 белорусских банках, при чем даже, если вы не помните старый пароль. Что неудобно — чаще всего свой пин установить нельзя, пользоваться нужно будет тем, который сгенерирует банк.
В моб. приложении можно менять пин-код на тот, который захочешь.
Старый указывать не нужно
Бесплатно
Белагропромбанк
Изменить пин-код можно в интернет-банкинге/моб. приложении.
После подтвержения номера и мобильного ключа (если меняете через приложение), на телефон придет смс-сообщение с новым кодом.
Первую операцию по карте с новым пином нужно совершить в банкомате банка.
3 BYN.
Изменять пин-код можно 3 раза в сутки
Банк БелВЭБ
Изменить пин-код можно в интернет-банкинге/моб. приложении.
Банк сам генерирует код, поставить свой нельзя.
Бесплатно.
Возможно не больше 2 смен в месяц
БПС-Сбербанк
Изменить пин-код можно в моб. приложении на тот, который захотите. Старый знать не нужно
2.50 BYN
Банк ВТБ
Пин-код изменяется в интернет-банке. Также для этого можно обратиться в отдел клиентской поддержки по телефону, но в таком случае будет комиссия (3 BYN).
Пароль генерируется автоматически.
В обоих случаях помнить старый пин не обязательно.
Бесплатно
Идея Банк
Пин-код можно изменить в приложении, просто сбросив старый. Банк сгенерирует новый пин, свой установить нельзя.
Первая смена — бесплатно, потом — 3 BYN.
МТБанк
Изменить пин-код можно в интернет-банкинге/моб. приложении. Банк сам генерирует пин, старый знать не нужно.
Бесплатно
Приорбанк
Изменить пин-код можно в интернет-банкинге на тот, который хочешь. После того, как вы установите свой пароль, на телефон придет смс-сообщение с М-кодом, с помощью которого нужно подтвердить новый пин.
Старый знать не обязательно.
Бесплатно
Название банка
Как сменить пин-код, можно ли устанавливать свой
Комиссия
Альфа-Банк
В моб. приложении можно менять пин-код на тот, который захочешь.
Старый указывать не нужно
Бесплатно
Белагропромбанк
Изменить пин-код можно в интернет-банкинге/моб. приложении.
После подтвержения номера и мобильного ключа (если меняете через приложение), на телефон придет смс-сообщение с новым кодом.
Первую операцию по карте с новым пином нужно совершить в банкомате банка.
3 BYN.
Изменять пин-код можно 3 раза в сутки
Банк БелВЭБ
Изменить пин-код можно в интернет-банкинге/моб. приложении.
Банк сам генерирует код, поставить свой нельзя.
Бесплатно.
Возможно не больше 2 смен в месяц
БПС-Сбербанк
Изменить пин-код можно в моб. приложении на тот, который захотите. Старый знать не нужно
2.50 BYN
Банк ВТБ
Пин-код изменяется в интернет-банке. Также для этого можно обратиться в отдел клиентской поддержки по телефону, но в таком случае будет комиссия (3 BYN).
Пароль генерируется автоматически.
В обоих случаях помнить старый пин не обязательно.
Бесплатно
Идея Банк
Пин-код можно изменить в приложении, просто сбросив старый. Банк сгенерирует новый пин, свой установить нельзя.
Первая смена — бесплатно, потом — 3 BYN.
МТБанк
Изменить пин-код можно в интернет-банкинге/моб. приложении. Банк сам генерирует пин, старый знать не нужно.
Бесплатно
Приорбанк
Изменить пин-код можно в интернет-банкинге на тот, который хочешь. После того, как вы установите свой пароль, на телефон придет смс-сообщение с М-кодом, с помощью которого нужно подтвердить новый пин.
Старый знать не обязательно.
Бесплатно
В остальных банках можно изменить пин-код в банкомате (при условии, что помните старый) и на тот, который вы выберите. Но и здесь есть исключения: например, в БСБ-Банке пин можно сменить только в отделении банка с паспортом и только по картам, которые выпущены после 20 августа 2020; с картой Цептер Банка тоже придется обращаться в офис.