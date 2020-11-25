Простые вопросы пассажиров такси: можно ли отказаться от оплаты, если водитель нарушает, работает ли правило «нет чека — нет оплаты»?

Источник материала: Onliner Главная проблема пассажира — как не нарваться на таксиста, работающего по завышенным тарифам, и избежать переплат. Основной вопрос таксиста — как заработать достойную сумму, не нарушая при этом правил. Порой эти желания разных сторон одной услуги выливаются в конфликты. Не раз пассажиры жаловались на сумму, превышающую 100 рублей, за относительно недолгую поездку. Огласку получили и инциденты, когда водители высаживали людей, несогласных с чеками, у отделения милиции. Мы задали несколько простых, но весьма актуальных вопросов представителям Транспортной инспекции.





Главное, на что стоит обратить внимание пассажиру перед началом поездки. Без соблюдения каких условий нельзя ее начинать?

— Всегда нужно обращать внимание на внешнее и внутренне оформление автомобиля-такси. Все они прописаны в Правилах автомобильных перевозок пассажиров (далее — Правила). Их не так много, все можно запомнить. Требования к внешнему оформлению: автомобиль должен быть окрашен в желтый цвет или иметь по всей длине на боковых поверхностях желтую полосу, на крыше — оранжевый фонарь, отличительный знак обслуживания («шашечки») на фонаре и передних дверях, наименование перевозчика, учетный номер плательщика — на передней двери. Требования к внутреннему оформлению: на видном для пассажира месте — визитка со сведениями о водителе и его фото, информация о наименовании, месте нахождения и телефонах перевозчика, табличка с тарифами (за 1 км днем и ночью, за пределами города, стоимость абонирования, стоимость посадки, простоя, заказа по телефону), информация о книге замечаний и предложений. Также в автомобиле должен быть кассовый суммирующий аппарат, совмещенный с таксометром (далее — таксометр) и установленный так, чтобы информация была доступна пассажиру. Исключение составляют автомобили-такси, заказанные с использованием электронной информационной системы. Оплата в этом случае производится по безналу, наличие таксометра не обязательно.













— Если есть какое-то несоответствие перечисленным условиям — значит, приехал таксист, который работает с нарушениями. Если перевозка пассажира заказана без использования электронной информационной системы, нужно обратить внимание на наличие таксометра. Правилами регламентировано, что поездку нельзя начинать без включения водителем таксометра. При несоблюдении автомобильным перевозчиком требований Правил любая поездка будет считаться выполненной с нарушением требований законодательства.





Когда пассажиру можно прервать поездку, если законные условия не соблюдены?

— В Правилах не прописано, в каких случаях можно прервать поездку. Если возникают споры, то они решаются в судебном порядке. По окончании перевозки пассажир обязан внести установленную плату за проезд согласно показаниям таксометра или электронной информационной системы (пункт 168 Правил). Других условий оплаты не предусмотрено. Это же касается и ситуации, когда клиент только в пути обнаружил, что законные условия не соблюдены, захотел не оплачивать часть поездки и просто выйти.





— В то же время перевозка автомобилем-такси осуществляется на основании публичного договора (по обращению любого гражданина). Споры, возникающие при договорных отношениях, решаются в судебном (досудебном) порядке в том числе по качеству оказываемой услуги, нарушению законных прав.





— Однако если у пассажира такси есть доказательства, подтверждающие факты несоблюдения законодательства о транспортной деятельности (например, фото, видео), он может обратиться в Транспортную инспекцию, а по вопросам оплаты — в Министерство по налогам и сборам.





Всегда ли работает правило «нет чека — нет оплаты»?

— Вновь сошлемся на Правила. Пункт 169 гласит: пассажир автомобиля-такси имеет право отказаться от оплаты поездки в случае перевозки с выключенным кассовым суммирующим аппаратом, совмещенным с таксометром, или без кассового суммирующего аппарата, совмещенного с таксометром (за исключением случаев заказа через электронную информационную систему). В случае если перевозка пассажира заказана без использования электронной информационной системы, водитель обязан выдать пассажиру чек после завершения поездки (это закреплено в пункте 164).









— С начала года только в аппарат управления Транспортной инспекции поступило около 300 жалоб. Среди основных вопросов — отсутствие таксометра в автомобиле или проезд с выключенным таксометром. Заявители также жалуются, что водитель не выдал чек после завершения поездки. Граждане также ссылаются в обращениях на нарушения оформления автомобиля-такси. Бывает, что пассажиры сталкиваются с хамским поведением водителя. Транспортная инспекция проводит разбирательства по фактам всех заявлений. Сейчас в стране продолжается массовая проверка такси. На 23 ноября инспекторы проверили около тысячи автомобилей-такси, выявили более 900 нарушений, выдали более 240 требований (предписаний) об устранении нарушений.











Статистика инспекции показывает, что нарушителей требований закона немало. В большинстве случаев это продиктовано простым мотивом водителей: если соблюдать все обязательства, заработать не получится. Мы не беремся обсуждать справедливость законов и правильность поступков тех или иных таксистов. В любом случае клиент сам голосует рублем.

Противоположное устоявшемуся порядку вещей мнение: поездки выгодны за счет дешевизны только до момента, пока не случится неприятность

Илья — представитель инициативной группы, в которую входят работники разных столичных служб такси. Группа не раз озвучивала руководителям министерств свою позицию: демпинг на рынке перевозок происходит за счет игнорирования требований; пассажиры до последнего момента не знают, насколько легальная машина к ним приедет; клиент экономит только до момента нештатной ситуации.





— Мы согласны с тактикой клиентов «нет чека — нет оплаты» против таксистов-нарушителей, это наказание рублем. Хотя есть и другая позиция — мол, услуга же оказана, человека завезли. На наш взгляд, услуга оказана не в полном объеме, без соблюдения обязательств. Да, выходит дешевле. Нужно понимать, что низких тарифов добиваются с помощью экономии на обязательных процедурах. Тарифы в Минске удерживают на одном уровне уже шесть лет. Низких расценок на поездку можно добиться не оплачивая техосмотр, страховку пассажиров, предрейсовый осмотр и так далее. Я лично пробовал заработать с помощью одного из популярных приложений, соблюдая при этом все нормы Правил. Не смог, в итоге вышел в минус. Но это внутренняя кухня, которая клиента мало беспокоит. Со стороны поездки выглядят дешевыми, однако они таковы из-за описанного выше демпинга. А в случае происшествия — того же ДТП — пассажир останется один на один со своей проблемой (если, например, нет страховки).





— Мы считаем контроль за каждой машиной-такси непродуктивным. За соблюдением обязательств можно было бы следить через диспетчерские службы. Именно они сводят клиента с перевозчиком и водителем. Службы обязаны передавать заказ автомобилям, которые соответствуют Правилам. По факту заказы отправляются всем подряд. В итоге пассажир до последнего не знает, приедет к нему машина, скажем, с оклейкой, таксометром и оформленной страховкой или без них. Ответственность для служб отсутствует. Ранее у некоторых служб была такая практика — проводить осмотры и проверки соответствия автомобилей. Но позже на белорусский рынок такси пришли иностранные компании, чьи офисы находятся за пределами страны, они «перебросили» контроль и ответственность на самих водителей. Со временем и местные службы стали присматриваться к таким условиям работы. Как итог — демпинг за счет экономии на обязательных процедурах.





В Транспортной инспекции в свою очередь прокомментировали: «Для того чтобы диспетчер такси осуществлял передачу заказов только перевозчику, который соблюдает законодательство в области автотранспорта, необходимо установить соответствующую ответственность в отношении диспетчеров такси, а также ответственность за несоблюдение этого требования. В идеале диспетчеры такси должны работать только с законопослушными перевозчиками, гарантируя пассажирам в первую очередь безопасность. А пассажиры — понимать, что от выбора того или иного перевозчика зависит в том числе и то, какие последствия могут быть у поездки. Во время перевозок пассажиров их права должны соблюдаться на всех этапах: заказа, перевозки (в соответствии с публичным договором). В том числе и на это Транспортная инспекция делает акцент во время масштабной проверки такси в рамках своей компетенции в соответствии с законодательством».





И вновь о правах: что можно, чего нельзя?

Взаимоотношения между таксистом и пассажиром прописаны в правах и обязанностях каждой из сторон, закрепленных в Правилах. Исходя из их соблюдения можно говорить о легальности тех или иных действий. Среди обязанностей водителя автомобиля-такси: начинать движение с включенным таксометром, за исключением заказа услуги с использованием электронной информационной системы; следовать по кратчайшему маршруту движения и вносить изменения в маршрут только с согласия или по инициативе пассажира; выполнять перевозки пассажиров, заказы на выполнение которых переданы диспетчером такси или с использованием электронной информационной системы. Водителю автомобиля-такси запрещается: перевозить пассажиров с выключенным таксометром (без него), за исключением заказа услуги с использованием электронной информационной системы; требовать от пассажира плату сверх показаний таксометра; закрывать таксометр; курить во время движения автомобиля-такси.





В свою очередь пассажир имеет право: заказывать такси с указанием места и времени его прибытия; требовать от водителя следования по кратчайшему маршруту; при оформлении заказа получать информацию об ориентировочной стоимости и условиях предоставляемых услуг; отказаться от оплаты поездки в случае оказания услуги по перевозке с выключенным таксометром или без него, за исключением заказа услуги с использованием электронной информационной системы. В обязанности пассажира входит: по окончании перевозки рассчитаться за проезд согласно показаниям таксометра или электронной информационной системы; не отвлекать водителя во время движения, соблюдать общественный порядок в автомобиле; согласовывать с водителем время и место ожидания.



