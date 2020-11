Уделал всех. Обзор планшета iPad Air 2020 года

Источник материала: Onliner Недавно мы тщательно протестировали один из самых доступных новых планшетов от Apple — простой iPad. Классная и при этом недорогая модель вышла очень сбалансированной. Мы уж было подумали, что сделать что-то еще более продуманное сложно. Но вот перед нами уже несколько дней новенький Air, и он замахнулся на звание лучшего из лучших. Кажется, он легко может заменить и ноутбук, и девайс для творчества, и стать центром развлечений дома. Или все-таки нет?

Комплектация

Самое лаконичное в продукции Apple — комплектация. Особенно с недавнего времени, когда в коробки с новыми iPhone перестали вкладывать наушники и зарядку. С планшетами ситуация пока не столь драматичная: здесь есть зарядный блок на 20 Вт. С двух сторон кабеля — коннекторы USB Type-C, и это здо́рово, потому что, в отличие от iPhone и младшего iPad, имеем полную универсальность и совместимость с актуальными аксессуарами.





В нашем случае в плотном картонном конверте, помимо стандартного набора бумаг, нашлась также скрепка для извлечения лотка для SIM-карты. И, конечно, сам планшет. Шикарнейшая штука.

Дизайн, дисплей и прочие отличия от iPad Pro

На этот раз iPad Air встал почти вровень с линейкой Pro . Дизайн двух устройств в версиях с 11-дюймовыми дисплеями практически идентичен. Габариты совпадают вплоть до десятых долей миллиметра, разве что Air на 0,2 миллиметра толще, что в жизни вообще никак не ощущается.





Зато чувствуется необычайная легкость. Когда видишь этот довольно крупный девайс в корпусе из металла, складывается впечатление, что он будет заметно тяжелее, чем оказывается на самом деле. Возможно, визуально против «воздушности» играет и «мужской» дизайн с рублеными торцами. Тем сильнее удивление, возникающее, когда берешь планшет в руки. Оказывается, 460 граммов — это очень мало, всего-то пара iPhone 12 Pro Max .





Итак, нынешний Air внешне теперь не столько iPad, сколько iPad Pro. Это пошло планшету на пользу. Конечно же, смысла делать две абсолютно одинаковые модели нет. Поэтому под увеличительным стеклом мы все же нашли несколько различий. Для большинства пользователей они не будут иметь решающего значения.

У iPad Air два стереодинамика вместо четырех у Pro. Значит ли это, что у «эйра» плохой звук? Нет, это значит, что он очень громкий и классный у «прошки» и весьма достойный у Air. А вообще, как часто вы слушаете динамики планшета при нынешнем повсеместном распространении беспроводных наушников?





Дисплей меньше — 10,9 дюйма вместо 11 у Pro. Разница достигается за счет чуть бо́льших рамок у Air. Правда, все это практически незаметно даже при непосредственном сравнении двух девайсов. На бумаге есть еще несколько мелких отличий. Так, дисплей Pro поярче (600 кд/м² вместо 500) и работает с частотой обновления 120 Гц.





В общем, отличный дисплей, один из лучших в планшетах. Экран iPad Air точно будет последним, к чему захочется придраться даже самому привередливому пользователю.

Звучит странно, но куда более важным кажется отказ от Face ID. Вместо распознавания лица Air получил старую добрую разблокировку по отпечатку пальца. Сенсор встроен в кнопку питания. Нужно ее нажать и на мгновение задержать палец, чтобы планшет разблокировался и открыл последнее запущенное приложение. Работает быстро и без нареканий. Но все же Face ID еще удобнее: посмотрел в камеру, и не нужно никуда пальцы прикладывать.





Новый 6-ядерный процессор A14 Bionic по сравнению с 8-ядерным A12Z, который установлен в iPad Pro, отличается не столько производительностью, сколько энергоэффективностью. Производительность у двух чипов плюс-минус одинаковая (в каких-то задачах чуть быстрее один, в каких-то — другой). Зато энергопотребление у 5-нанометрового A14 должно быть существенно ниже.

Несколько дней я использовал iPad Air в качестве основного рабочего инструмента, то есть писал тексты и очень активно юзал браузеры (да, сразу несколько, но об этом ниже) и мессенджеры, а по вечерам еще запускал игры. В таком весьма нагруженном для планшета режиме он продержался два дня — очень достойный для подобной нагрузки результат. Если не использовать устройство в качестве рабочей замены ноутбуку, заряжать планшет, вероятно, придется не чаще раза в неделю. Автономность — очень сильная сторона Air.





Что еще осталось? Набор камер. Важный пункт для тех немногих смельчаков, которые используют планшеты для съемки фото и видео. У Air нет LiDAR и дополнительной камеры. Поэтому если вдруг дополненная реальность имеет для вас большое значение, тогда надо брать Pro. Я же пока не встречал людей, которым кровь из носу нужен LiDAR в быту. Да и камера в любом планшете остается и будет оставаться лишь бонусом, которым мы пользуемся хорошо если десяток раз за несколько лет. Вот как новый iPad Air снимает. Для планшета очень окей, а другого и не надо.







Цифровой зум на максималках тоже неплох

Превращение в ноутбук

У меня давно идея фикс: отказаться от ноутбука в пользу чего-то более универсального, мобильного и компактного. Пока на роль такой замены лучше всего подходит планшет с чехлом-клавиатурой. Опять же чехол годится не всякий. В большинстве случаев остальные производители если и выпускают нечто похожее, то получается барахло. Пробовал обычный iPad со Smart Keyboard — неплохо, но отсутствие тачпада сводит все удобства на нет.

iPad Air, как и Pro, умеет работать с Magic Keyboard, а это уже совсем другое дело! Во-первых, подключается все на раз-два: поднесли планшет к чехлу так, чтобы камера попала в соответствующий вырез, и мощные магниты притянут и надежно закрепят iPad. Вместе они как единое целое, без малейшего люфта. При этом планшет довольно легко отсоединяется, но для этого понадобятся две руки. Никаких Bluetooth, сопряжений и прочих телодвижений, все подключается/отключается легко и мгновенно.









Во-вторых, сама клавиатура чудо как хороша. Кнопки с механизмом «ножницы» имеют подсветку и четкий ход. Если не считать MacBook, это одна из лучших клавиатур в индустрии. Тем, кто работает с ноутбуками от Apple, привыкать к Magic Keyboard почти не придется. Во всяком случае у меня почти сразу получилось печатать вслепую. Было лишь два момента, с которыми пришлось свыкнуться, но о них чуть ниже.





В-третьих, тачпад. Он, конечно, не такой большой, как в MacBook, да еще с аппаратным нажатием, а не Force Touch, однако в Apple сделали все, чтобы он заменил мышь. Не последнюю роль в этом играет очень крутой курсор. Он ускоряется, когда нужно, «примагничивается» к элементам интерфейса и в целом настолько упрощает навигацию, что хочется видеть такое же и на компьютерах. Настоящее переизобретение курсора!





При таких размерах, габаритах, крутой конструкции и прочих ништяках должны быть компромиссы. Если не брать в расчет цену, то это кнопки «х», «ъ», «э» и «е». Из-за ограниченной ширины чехла их пришлось вдвое сузить. Первые минуты палец может ошибаться и нажимать на соседнюю клавишу, однако со временем привыкаешь и «половинчатые» кнопки перестают доставлять неудобства.

Также придется привыкнуть к переключению языка раскладки по отдельной кнопке с глобусом или по сочетанию Ctrl+пробел вместо Cmd+пробел. Еще чехол-клавиатуру не очень удобно открывать: не хватает какой-нибудь выемки. Ах да, Magic Keyboard, в отличие от самого планшета, оказалась довольно увесистой штуковиной. Клавиатура весит больше iPad, а вместе они переваливают за килограмм!





В целом же Magic Keyboard — лучший аксессуар для iPad и незаменимый помощник для тех, кто часто и много пишет (этот обзор, к слову, от первой до последней буквы написан на этой клавиатуре). Монолитная, отлично сбалансированная конструкция с плавным изменением угла наклона, да еще и с портом USB Type-C, через который можно заряжать планшет (правда, раза в два медленнее, чем от кабеля).

Универсальный девайс

За несколько дней работы с iPad Air вместе с Magic Keyboard сложилось впечатление, что по крайней мере для набора текста и веб-серфинга такая связка работает на ура.





Оказалось, что жестовое управление с помощью тачпада легко заменяет привычные кнопочные команды. Смахнул тремя пальцами вверх — и вот вам быстрая и более удобная замена Esc. Переключение между запущенными приложениями по смахиванию тремя пальцами влево/вправо, вызов панели Dock смахиванием пальцем вниз — эти и несколько других жестов значительно упрощают работу и делают ее не менее удобной, чем за ноутбуком.

Единственное неудобство при наборе текста — отсутствие индикации активной языковой раскладки. Часто приходится лишний раз нажимать кнопку смены языка только для того, чтобы понять, какая раскладка сейчас активна. Надеюсь, в очередном обновлении iPadOS разработчики добавят какой-нибудь значок в интерфейс.

Также пришлось перебрать несколько браузеров. У Safari неудобная работа с вкладками. Chrome в версии для iPad крайне печален, с отвратительным начальным экраном, странно расположенной поисковой строкой и опять же с кривой работой большого количества вкладок. Оптимальным браузером на удивление оказался «Яндекс».

Пришлось повозиться и с редактированием фото. Иногда нужно резать снимки с точностью до пикселя. Как оказалось, бесплатные фоторедакторы этого не умеют. Кажется, придется покупать Affinity Photo.





Наверняка очень крут Pencil. Однако сам я тяги к такому творчеству не имею, поэтому попросил жену в обычных заметках нарисовать то, что она прямо сейчас видит перед собой. Теперь супруга хочет купить приложение Procreate. Такие дела.





Оказалось также, что Air отлично подходит для игр. У меня есть подписка Apple Arcade, но экран смартфона маловат, а MacBook многие игры не тянет, как и Apple TV. В общем, уже больше 100 дней я вообще не запускал никакие игры. Однако iPad Air заставил вспомнить о подзабытом развлечении. Oceanhorn 2, Beyond a Steel Sky 2 и This War of Mine — все это добро отлично идет на планшете.





Вечером перед сном после рабочей нагрузки iPad сгодился на роль книги. Как и в случае с играми, здесь как раз пригодится формат без обложки-клавиатуры.

Да, есть множество задач, с которыми планшет даже в комплекте с клавиатурой, в отличие от ноутбука, не справится. В первую очередь речь о разработке и использовании специфических программ, которых нет для iPadOS. Да и многие имеющиеся приложения выглядят убого (привет, Facebook) или недостаточно удобны (браузеры).











Связка iPad Air с Magic Keyboard хоть и компромиссная, но более универсальная. Хлоп — надел чехол — и перед нами пишущая машинка компактнее, легче и автономнее ноутбука. Хлоп — снял чехол — и теперь это мощный инструмент для дизайнеров с отменным пером. В конце концов, даже без клавиатуры это один из лучших портативных девайсов для игр, просмотра фильмов и чтения книг.

Я все же попробую хотя бы в течение месяца поработать на iPad Air с Magic Keyboard, заменив этой связкой свой MacBook Pro. Кажется, в моем сценарии использования это возможно. А может, и нет — посмотрим в декабре.





9,5 Оценка автора iPad Air выглядит универсальным устройством, которое способно не только выполнять функции, возложенные на планшет, но и на нечто большее. При этом по сравнению с iPad Pro отличий не так уж много, а цена ниже. Хотя планшет все равно стоит немало, а уж с учетом Magic Keyboard ценник и вовсе может показаться негуманным. Что поделать, такова расплата за комфорт и универсальность. Нравится Дисплей Аксессуары Дизайн и вес Производительность Автономность Не нравится Цена высоковата