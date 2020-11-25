|
Список Деду Морозу попал под цензуру: ЦУМ опозорился с новогодней инсталляцией в витрине
Источник материала: Партизан
Деду Морозу в новогодней инсталляции загадали "свободу", однако нетепичное желание вскоре вырезали.
Новогодняя инсталляция в ЦУМе / фото Tut.by
Белорусский Центральный универмаг опозорился с праздничной инсталляцией в витрине, на которой видно, что кто-то загадал на Новый год «свободу». Однако вскоре список отредактировали, и убрали желание быть свободным.
Об этом сообщает
«В одной из витрин ЦУМа — вот такой сюжет с письмами, Дедом Морозом и эльфом, который обнимает подарок. Со стола свисает список. После публикации читатели заметили в списке желаний слова «книги», «телевизор», «дом», «катер», еще там были «машина» и «свобода»», - говорится в сообщении.
Так выглядел список 21 ноября - на нем видно желание "свобода" / фото Tut.by
Кстати многие увидели там словосочетание «Мáшина свобода», то есть свобода оппозиционерке Марии Колесниковой, которую арестовали 7 сентября, и сейчас она выступает подозреваемой в деле о "публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности".
А 24 ноября список уже выглядел укороченным. Заметно, что лист обрезан и склеен заново, а в списке желаний уже нет слова «свобода».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Деду Морозу в новогодней инсталляции загадали "свободу", однако нетепичное желание вскоре вырезали.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)