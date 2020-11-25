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Умер двукратный призер Олимпийских игр по академической гребле Василий Якуша

25.11.2020 08:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Заслуженный мастер спорта СССР, двукратный призер Олимпийских игр Василий Якуша умер 24 ноября, сообщили в Белорусской федерации гребли.

"Общественное объединение "Белорусская федерация гребли" выражает глубокие соболезнования родным и близким Василия Федоровича", - говорится в сообщении.

Василий Якуша родился 30 июня 1958 года в селе Зазимье Киевской области. Двукратный призёр Олимпийских игр в академической гребле - на Играх в Москве представлял Азербайджанскую ССР, с 1984 года выступал за Белорусскую ССР. Мастер спорта СССР (1978), мастер спорта СССР международного класса (1979), заслуженный мастер спорта СССР (1984).
 
 
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Заслуженный мастер спорта СССР, двукратный призер Олимпийских игр Василий Якуша умер 24 ноября, сообщили в Белорусской федерации гребли.
 
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