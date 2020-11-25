Под Варшавой построили самый глубокий бассейн в мире









Недалеко от Варшавы построили самый глубокий бассейн в мире - он имеет глубину 45 метров.





Об этом говорится в сюжете ТСН.





На строительство бассейна наши западные соседи потратили миллионы евро. Теперь именно этот бассейн претендует на звание - и самого глубокого, и самого современного центра подводных развлечений. Ведь подводный дворец имеет длиннющие тоннели, пещеры и даже гостиничные номера, расположенные на глубине в полдесятка метров.





Отделку бассейна поляки стилизовали под архитектуру Майя.





Билеты планируют продавать и профессиональным дайверам, и тем, кто лишь планирует учиться погружаться с аквалангом.



