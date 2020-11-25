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Задержан журналист Игорь Ильяш, муж арестованной журналистки Екатерины Андреевой

25.11.2020 08:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом стало известно практически только ночью.



24 ноября перестал выходить на связь журналист Игорь Ильяш, муж задержанной по уголовному делу журналистки Екатерины Андреевой. В квартире Игоря брат нашел протокол извлечения компьютера, телефона и других вещей. В 23: 55 брат журналиста сообщил редакции, что Игорь Ильяш содержится в ИВС на Окрестина.

С 19 часов телефоны журналиста недоступны. Также он не пришел на встречу с коллегами. В квартире Игоря Ильяша брат нашел протокол извлечения компьютера, телефона и тд. На копии протокола не видно ни имен, ни по какой причине забрали личные вещи журналиста.

15 ноября по месту регистрации Ильяша силовики также провели обыск.
 
 
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