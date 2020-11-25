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Впервые с марта цена нефти марки Brent превысила 48 долларов
Источник материала: Навiны
Стоимость фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE ускорила рост до 4,28%.
Новая цена — 48,03 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов. В последний раз нефть марки Brent продавалась на этом уровне 6 марта.
Нефть марки WTI торгуется на уровне 45,13 доллара за баррель.
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Стоимость фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE ускорила рост до 4,28%.
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