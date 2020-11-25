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SpaceX вывела на орбиту очередные 60 спутников Starlink

25.11.2020 08:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Американская компания SpaceX во вторник, 24 ноября, успешно запустила с мыса Канаверал ракету-носитель Falcon 9 с шестнадцатой по счету группировкой из 60 мини-спутников Starlink. Соответственное видео опубликовано на странице компании в Twitter.

SpaceX вывела на орбиту очередные 60 спутников Starlink
Фото: twitter.com/SpaceX

Вскоре после старта был осуществлен очередной спуск первой ступени Falcon 9 на платформу в Атлантическом океане. Вывод 60 спутников Starlink подтвердили в компании.

 
 
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Американская компания SpaceX во вторник, 24 ноября, успешно запустила с мыса Канаверал ракету-носитель Falcon 9 с шестнадцатой по счету группировкой из 60 мини-спутников...
 
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