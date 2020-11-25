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Видеофакт. «Тойота» едва не протаранила памятник на площади Победы в Минске

25.11.2020 08:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Автомобиль «Тойота» под управлением 33-летнего жителя Борисова едва не протаранил монумент на площади Победы в Минске вечером 24 ноября.

Видеофакт. «Тойота» едва не протаранила памятник на площади Победы в Минске

На записях с камер наблюдения, опубликованных ГАИ МВД, видно, как машина на большой скорости въезжает на площадь по прямой со стороны цирка, проезжает мимо гулявшего там гражданина и вечного огня, затем въезжает на ступени монумента, загорается и, переворачиваясь в воздухе, падает на противоположной стороне кольца.

Водитель госпитализирован. Случившееся он пояснить не смог. «Мужчина более 40 раз привлекался к административной ответственности по линии ГАИ. К нему применялись различные меры административного воздействия, в том числе лишали права управления транспортным средством за вождение в пьяном виде», — сообщает МВД.

 
Теги: Минск
 
 
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Автомобиль «Тойота» под управлением 33-летнего жителя Борисова едва не протаранил монумент на площади Победы в Минске вечером 24 ноября.
 
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