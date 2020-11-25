МИД Британии призывает к немедленному освобождению всех задержанных в Беларуси журналистов. Об этом заявил министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб.



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«Я призываю к немедленному освобождению всех журналистов, произвольно содержащихся под стражей в Беларуси, и к снятию обвинений с них, — написал он в «Твиттере». — Это трусливая попытка режима Лукашенко замолчать инакомыслие и прекратить сообщения о нарушениях прав человека в отношении белорусского народа».

В свою очередь парламентский заместитель министра иностранных дел и министра международного развития Британии Уэнди Мортон осудила продолжающееся преследование журналистов и независимых СМИ в Беларуси. «Эти репрессии не помешают миру увидеть, что на самом деле происходит в Беларуси», — написала она в «Твиттере» и призвала немедленно освободить журналистов.

По данным Белорусской ассоциации журналистов на 23 ноября, 14 белорусских журналистов находятся в изоляторах временного содержания по административным или уголовным делам. За решеткой также остаются и блогеры, задержанные еще в период избирательной кампании.

Находящиеся в заключении корреспондентка портала TUT.by Катерина Борисевич и корреспондентка и оператор телеканала «Белсат» Катерина Андреева (Бахвалова) и Дарья Чульцова признаны политзаключенными.