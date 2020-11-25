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Взимание дорожного сбора могут приостановить в 2021 году, а техосмотр отвяжут точно

25.11.2020 08:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Взимание дорожного сбора могут приостановить в 2021 году, а техосмотр отвяжут точно
Иллюстративное фото
20 ноября в Парламенте состоялась встреча касательно этого вопроса. Есть вероятность, что в 2021 году взимание пошлины будет приостановлено.

Как рассказала председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Людмила Нижевич, в проекте бюджета на 2021 год не предусмотрен доход от уплаты дорожного сбора. Это означает, что, вероятнее всего, пока будет идти работа над новым механизмом, будет приостановлено и взимание платы.

Тем, кто уже оплатил допуск к участию в дорожном движении, уплаченная сумма зачтется в счет будущих платежей.

По словам Нижевич, сегодня собираемость сбора крайне низкая: к концу 2020 года в бюджет поступит около 50% от запланированной суммы. Депутат пообещала оперативно работать над этой проблемой.

«В любом случае сбор будет отвязан от прохождения техосмотра. А будет это налог, сбор или платеж, нам предстоит еще определить», – заявила она.
 
 
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Депутаты Палаты представителей Национального собрания РБ всерьез занялись разработкой системы взимания дорожного сбора и намерены выработать оптимальное...
 
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