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Взимание дорожного сбора могут приостановить в 2021 году, а техосмотр отвяжут точно
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Как рассказала председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Людмила Нижевич, в проекте бюджета на 2021 год не предусмотрен доход от уплаты дорожного сбора. Это означает, что, вероятнее всего, пока будет идти работа над новым механизмом, будет приостановлено и взимание платы.
Тем, кто уже оплатил допуск к участию в дорожном движении, уплаченная сумма зачтется в счет будущих платежей.
По словам Нижевич, сегодня собираемость сбора крайне низкая: к концу 2020 года в бюджет поступит около 50% от запланированной суммы. Депутат пообещала оперативно работать над этой проблемой.
«В любом случае сбор будет отвязан от прохождения техосмотра. А будет это налог, сбор или платеж, нам предстоит еще определить», – заявила она.
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