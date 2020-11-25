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Еремина: своим транзитом Беларусь управляет партнерами на западе и востоке

25.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Еремина: своим транзитом Беларусь управляет партнерами на западе и на востоке

Ранее глава белорусского МИД Владимир Макей в интервью телеканалу "Беларусь 1" заявил о том, что Беларусь заинтересована в диверсификации импортных и экспортных поставок через Литву и Польшу, однако Минск примет "соответствующие шаги", если будет видеть ненадежность соседей. 

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"Есть некий принцип не открытого диалога, а наоборот некоторых угроз – мы пока даем транзит, мы заинтересованы в транспортных потоках через эти страны, но мы же можем изменить эти потоки на Российскую Федерацию", ― комментирует Еремина.

По словам эксперта, таким образом белорусское руководство дает понять, что контролирует ситуацию с транзитом и может "управлять своими партнерами и с западной, и с восточной стороны".

"Сейчас получается, что Европейский союз разделен на два лагеря в отношении белорусских событий. Польша, Латвия и Литва скорее поддерживают идею смену лидера, но есть Германия, которая хоть и сделала заявление против Лукашенко, тем не менее не торопится связывать именно с его личностью какие-то проблемы. Поэтому хоть и есть некий лагерь государств, которые хотят давить на Лукашенко лично, им это требуется, чтобы улучшить свой статус внутри ЕС, показать, что они контролируют ситуацию в восточной Европе и именно они несут свет демократии, и под это дело попросить еще больших ресурсов", ― рассуждает Еремина.

Кроме того, такое поведение соседей Беларуси можно также расценивать как инструмент шантажа, полагает собеседница, "мы не будем с вами развивать партнерство и поставлять вам финансы через программы "Восточного партнерства", если вы не будете выполнять наши требования". 

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В действительности Европейский союз и раньше действовал так же, были только небольшие периоды, когда ЕС отказывался от жесткой риторики в отношении Беларуси, напоминает политолог. Кроме ого, в странах Балтии политические решения превалируют над экономическим прагматизмом, поэтому они готовы на любое экономическое обрушение у себя, главное, чтобы возобладали их политические амбиции, добавляет Еремина.

"Думаю, что, во-первых, все зависнет, во-вторых, хуже от всей этой ситуации будет только Литве, и надеюсь, логика возобладает в белорусском руководстве, и они будут активизировать сотрудничество с Россией, и переориентация грузов лучше всего остального покажет Литве, как нужно себя вести", ― резюмирует Еремина.

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Теги: Минск
 
 
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