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Прилучный впервые прокомментировал свою госпитализацию после избиения
25.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Звезда российских сериалов Павел Прилучный вышел на связь после инцидента с избиением: актер впервые рассказал о случившемся.
© Photo : Пресс-служба Мосгорсуда
В минувшие выходные в прессе появилась информация о том, что Прилучный оказался в палате одной из московских больниц. Кинозвезду
Прилучный впервые прокомментировал свою госпитализацию и высмеял многочисленные версии СМИ.
"Насколько понял из СМИ: я подрался за бабушку в гей-клубе, чтобы продать эту историю на ТВ, и еще что-то там. Такая версия гораздо интереснее правды, так что предлагаю остановиться на ней. По крайней мере - посмеемся. А реальные детали отдадим правоохранительным органам. Они там больше пригодятся", - иронично отметил актер.
Также звезда "Мажора" поблагодарил медиков, которые оказали ему помощь, и попросил поклонников не верить тарологам, экстрасенсам и комментаторам.
После госпитализации Прилучный сразу же
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