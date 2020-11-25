Прилучный впервые прокомментировал свою госпитализацию после избиения

Источник материала: Sputnik Беларусь

Звезда российских сериалов Павел Прилучный вышел на связь после инцидента с избиением: актер впервые рассказал о случившемся.

В минувшие выходные в прессе появилась информация о том, что Прилучный оказался в палате одной из московских больниц. Кинозвезду госпитализировали с тяжелыми травмами : переломами лицевых костей и серьезными ушибами головы. Ходили слухи, что на актера напали неизвестные, а кто-то настаивал на том, что Прилучного избил директор клуба.

Прилучный впервые прокомментировал свою госпитализацию и высмеял многочисленные версии СМИ.

"Насколько понял из СМИ: я подрался за бабушку в гей-клубе, чтобы продать эту историю на ТВ, и еще что-то там. Такая версия гораздо интереснее правды, так что предлагаю остановиться на ней. По крайней мере - посмеемся. А реальные детали отдадим правоохранительным органам. Они там больше пригодятся", - иронично отметил актер.

Также звезда "Мажора" поблагодарил медиков, которые оказали ему помощь, и попросил поклонников не верить тарологам, экстрасенсам и комментаторам.

После госпитализации Прилучный сразу же позвонил экс-супруге и детям . Напомним, что с Агатой Муциенице актер развелся в июле 2020 года.

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