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Слона отправляют в дикую природу: он провел в неволе 35 лет – видео
25.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Слон Кааван провел в неволе в зоопарке Исламабада 35 лет. Животное привезли в Пакистан в 1985 году в качестве подарка из Шри-Ланки.
В 2012 году Кааван потерял своего партнера по вольеру Сахели. С тех пор он живет в одиночестве вдали от себе подобных. За судьбу Каавана зоозащитники боролись несколько лет, и после проводимых кампаний прозвали его "самый одинокий слон в мире".
Четыре года активисты неправительственной организации Free The Wild, а также ее соучредитель, певица Шер добивались лучшей жизни для животного. В мае 2020 года суд Исламабада постановил закрыть и выселить зоопарк Маргазар после сообщений о плохих условиях. Совет по управлению дикой природой дал "зеленый свет": животному восстановят здоровье и перевезут в заповедник в Камбодже на чартерном самолете.
По этому случаю для слона организовали прощальную вечеринку, на которой Каавану пожелали счастья в его новом доме.
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"Самого одинокого слона" Каавана из зоопарка Пакистана перевезут в заповедник в Камбодже на чартерном самолете. Смотрите на видео, как проходила прощальная...
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