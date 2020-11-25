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Toyota едва не врезалась в монумент на площади Победы и загорелась - видео
25.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Легковой автомобиль загорелся в центре столицы после ДТП, об этом рассказали пресс-службе МВД Беларуси.
МВД Беларуси
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Авария случилась около 21:40 во вторник. Toyota RAV 4 двигалась по проспекту Независимости со стороны улицы Янки Купалы в направлении площади Победы. На кольце возле монумента водитель наехал на бордюр, выскочил на ступени и врезался в ограждение. После этого машина вылетела на обратную сторону кольца и
Тушить кроссовер попытались очевидцы ДТП, затем на место происшествия прибыли пожарные. Огонь был ликвидирован в 21:49.
Как было установлено, за рулем автомобиля находился житель Борисова. В результате инцидента он был госпитализирован. Пояснить, что произошло, мужчина не смог. Специалисты устанавливают, в каком состоянии он находился в момент аварии.
Известно, что водитель привлекался к административной ответственности по линии ГАИ более 40 раз. К нему применялись различные меры административного воздействия, в том числе - лишение прав за вождение в нетрезвом состоянии.
По факту ДТП проводится проверка.
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Водитель, который находился за рулем легковушки, не смог объяснить, что произошло, известно, что он более 40 раз привлекался к ответственности по линии ГАИ.
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