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Правила внутреннего распорядка мест отбывания административного ареста. Что должно быть в камере?

25.11.2020 09:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

За последние три месяца огромное число протестующих были подвергнуты административному аресту. После освобождения они высказывали разные мнения относительно условий содержания, есть и леденящие свидетельства. А как должно быть? Цитируем Правила внутреннего распорядка мест отбывания административного ареста (утверждены постановлением МВД №313 от 20 октября 2015 г.).

«35. Административно арестованные вправе пользоваться собственными постельными принадлежностями, а также иметь при себе предметы, вещи и продукты питания, указанные в перечне.

36. Для общего пользования в камеры согласно установленным нормам и в расчете на количество содержащихся в них лиц выдаются:

  • мыло хозяйственное и туалетное, бумага туалетная;
  • настольные игры (шашки, шахматы, домино);
  • предметы для уборки камеры (на время проведения уборки);
  • швейные иглы, ножницы, ножи для резки продуктов питания (могут выдаваться для кратковременного пользования под контролем сотрудников мест отбывания административного ареста).

37. Камеры мест отбывания административного ареста оборудуются:

  • столом и скамейками с посадочными местами по количеству мест в камере;
  • кроватями;
  • санитарным узлом;
  • умывальником (по возможности), а также краном с водопроводной водой (бачком с питьевой водой);
  • тумбочкой для хранения туалетных принадлежностей;
  • радиоприемником;
  • урной для мусора;
  • вентиляционным оборудованием;
  • телевизором (при наличии возможности).

38. Административно арестованным предоставляется для индивидуального пользования спальное место и место для хранения средств личной гигиены, выдаются постельные принадлежности и постельное белье по нормам обеспечения административно арестованных постельными принадлежностями и постельным бельем согласно приложению 3 к настоящим Правилам, средства личной гигиены по нормам обеспечения административно арестованных средствами личной гигиены согласно приложению 4 к настоящим Правилам, посуда и столовые приборы (миска, кружка, ложка).

Указанное имущество выдается бесплатно во временное пользование на период содержания. Посуда и столовые приборы выдаются на время приема пищи.

39. Ежедневно, а также по потребности в камеры (карцеры) выдается охлажденная кипяченая вода для питья.

40. Бритвенные принадлежности административно арестованным выдаются по их просьбе в установленное время не реже двух раз в неделю под контролем сотрудников мест отбывания административного ареста.

41. Спички выдаются административно арестованным только на время, установленное распорядком дня, утверждаемым начальником места отбывания административного ареста.

42. Настольные игры выдаются из расчета один комплект на камеру.

43. Для написания ходатайств, предложений, заявлений и жалоб административно арестованным по их просьбе выдаются письменные принадлежности и бумага.

44. Не реже одного раза в неделю административно арестованным предоставляется возможность принятия душа продолжительностью не менее пятнадцати минут».

 
 
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За последние три месяца огромное число протестующих были подвергнуты административному аресту. После освобождения они высказывали разные мнения относительно...
 
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