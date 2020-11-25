В Японии представлен Nissan Note третьего поколения

Источник материала: Tut.by

Компания Nissan провела в Японии премьеру «пятидверки» Note нового поколения, продажи которой на местном рынке начнутся уже в следующем месяце.





Новинка придет на смену нынешней модели, выпускающейся с 2012 года и обновленной в 2016 году — к слову, второе поколение Note является самой продаваемой моделью Nissan у себя на родине. Новый компактвэн в своей основе использует модульную платформу CMF-B, став при этом еще меньше предшественника. Длина Note сократилась на 5,5 см (до 4,04 м), колесная база сократилась на 2 см (до 2,58 м), на 1,5 см уменьшилась высота (1,5 м), а ширина (1,69 м) осталась на прежнем уровне. Дорожный просвет — 12 см.





Со сменой поколений Note стал немного тяжелее, прибавив 20 кг — заявленная снаряженная масса равна 1190 кг. Кардинально преобразился и салон машины, где есть приборная панель с 7-дюймовым дисплеем и мультимедиасистема с сенсорным экраном диагональю 9 дюймов.





Для новинки предусмотрен широкий набор водительских ассистентов, включая систему кругового обзора и новейшую версию фирменного шоссейного автопилота ProPilot, который использует, в частности, данные навигационной системы и может замедлять машину перед поворотами и знаками.





Все версии Note будут гибридными и станут оснащаться модернизированной системой e-Power с последовательной схемой. Это значит, что в движение машину приводит исключительно электромотор, а двигатель внутреннего сгорания механической связи с колесами не имеет и работает в режиме генератора для подзарядки тяговой батареи. Как и прежде, это 1,2-литровый атмосферный моторчик, потребляющий в среднем 3,3−3,5 л на 100 км (по циклу WLTP). Электродвигатель стал мощнее и теперь развивает 116 л.с. и 280 Нм — на 7 л.с. и 26 Нм больше, чем у предыдущего Note.





Также в гамме нового Note будет и двухмоторная (полноприводная) версия с дополнительным 68-сильным электромотором на задней оси.





В Японии новый Note начнет поступать к дилерам 23 декабря по стартовой цене 2,029,500 иен — без малого 19 500 долларов в пересчете.