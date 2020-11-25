﻿ В Японии представлен Nissan Note третьего поколения. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Японии представлен Nissan Note третьего поколения

25.11.2020 09:25 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Компания Nissan провела в Японии премьеру «пятидверки» Note нового поколения, продажи которой на местном рынке начнутся уже в следующем месяце.


Новинка придет на смену нынешней модели, выпускающейся с 2012 года и обновленной в 2016 году — к слову, второе поколение Note является самой продаваемой моделью Nissan у себя на родине. Новый компактвэн в своей основе использует модульную платформу CMF-B, став при этом еще меньше предшественника. Длина Note сократилась на 5,5 см (до 4,04 м), колесная база сократилась на 2 см (до 2,58 м), на 1,5 см уменьшилась высота (1,5 м), а ширина (1,69 м) осталась на прежнем уровне. Дорожный просвет — 12 см.


Со сменой поколений Note стал немного тяжелее, прибавив 20 кг — заявленная снаряженная масса равна 1190 кг. Кардинально преобразился и салон машины, где есть приборная панель с 7-дюймовым дисплеем и мультимедиасистема с сенсорным экраном диагональю 9 дюймов.


Для новинки предусмотрен широкий набор водительских ассистентов, включая систему кругового обзора и новейшую версию фирменного шоссейного автопилота ProPilot, который использует, в частности, данные навигационной системы и может замедлять машину перед поворотами и знаками.


Все версии Note будут гибридными и станут оснащаться модернизированной системой e-Power с последовательной схемой. Это значит, что в движение машину приводит исключительно электромотор, а двигатель внутреннего сгорания механической связи с колесами не имеет и работает в режиме генератора для подзарядки тяговой батареи. Как и прежде, это 1,2-литровый атмосферный моторчик, потребляющий в среднем 3,3−3,5 л на 100 км (по циклу WLTP). Электродвигатель стал мощнее и теперь развивает 116 л.с. и 280 Нм — на 7 л.с. и 26 Нм больше, чем у предыдущего Note.


Также в гамме нового Note будет и двухмоторная (полноприводная) версия с дополнительным 68-сильным электромотором на задней оси.


В Японии новый Note начнет поступать к дилерам 23 декабря по стартовой цене 2,029,500 иен — без малого 19 500 долларов в пересчете.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Nissan провела в Японии премьеру «пятидверки» Note нового поколения, продажи которой на местном рынке начнутся уже в следующем месяце.
 
Новости дня
Новости разные
 
Саакашвили прочит Украине неизбежную экономическую катастрофу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика