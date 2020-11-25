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Тест: как хорошо у вас получается бездельничать?
Источник материала: Tut.by
Работа и саморазвитие — это, конечно, хорошо, но абсолютно ничем не заниматься тоже очень приятно. Казалось бы, что сложного в том, чтобы просто лечь на диван и лежать? Но не все так просто: правильно лениться — целое искусство. Ответьте на наши вопросы и узнайте, умеете ли вы отдыхать по-настоящему. Этот тест мы сделали вместе с онлайн-гипермаркетом
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Любите бездельничать? А насколько профессионально вы это делаете? Проверьте в нашем тесте. *Партнерский материал
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