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Тест: как хорошо у вас получается бездельничать?

25.11.2020 09:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Работа и саморазвитие — это, конечно, хорошо, но абсолютно ничем не заниматься тоже очень приятно. Казалось бы, что сложного в том, чтобы просто лечь на диван и лежать? Но не все так просто: правильно лениться — целое искусство. Ответьте на наши вопросы и узнайте, умеете ли вы отдыхать по-настоящему. Этот тест мы сделали вместе с онлайн-гипермаркетом 21vek.by: там продаются разнообразные диваны для вашего упоительного безделья.



 
 
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