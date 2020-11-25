Тест: как хорошо у вас получается бездельничать?

Источник материала: Tut.by

Работа и саморазвитие — это, конечно, хорошо, но абсолютно ничем не заниматься тоже очень приятно. Казалось бы, что сложного в том, чтобы просто лечь на диван и лежать? Но не все так просто: правильно лениться — целое искусство. Ответьте на наши вопросы и узнайте, умеете ли вы отдыхать по-настоящему. Этот тест мы сделали вместе с онлайн-гипермаркетом 21vek.by : там продаются разнообразные диваны для вашего упоительного безделья.