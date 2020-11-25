В России произведен 90-тысячный Ford Transit

Источник материала: Tut.by

С конвейера завода Sollers Ford в Елабуге сошел 90-тысячный экземпляр Ford Transit — одного из лидеров продаж в сегменте легких коммерческих автомобилей в России с долей рынка более 18%.





Этой осенью СП Ford Sollers было переименовано в Sollers Ford — именно Sollers после ухода Ford с российского рынка легковушек стал главным акционером предприятия. С момента запуска завода в 2012 году было произведено 90 тысяч Transit. Самым популярным в линейке является цельнометаллический фургон, на долю которого приходится около 60% продаж, второе место занимает шасси с одинарной кабиной. Автомобили доступны к заказу с тремя вариантами длины базы, двумя вариантами высоты крыши и всеми типами привода, включая полный. Самый востребованный у потребителей цвет — белый, его заказывает более 80% покупателей. В общей сложности полная гамма специальных автомобилей на базе Transit насчитывает 141 различную модификацию специального и социального назначения.

Производство Transit налажено в Елабуге по технологии полного цикла. Производство одного автомобиля занимает порядка двух дней (в среднем по пять часов автомобиль проводит в цехах сварки и сборки, около 10 часов в цехе окраски). Особое место в производстве автомобиля занимает линия тестов и проверки качества, включая трек, где в среднем автомобиль тестируют около часа. Финальным этапом является участок аудита качества по мировым стандартам Ford, где автомобиль проводит не менее трех часов, а по необходимости время на данном участке может быть увеличено до 5 часов.