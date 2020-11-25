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В России произведен 90-тысячный Ford Transit
Источник материала: Tut.by
С конвейера завода Sollers Ford в Елабуге сошел 90-тысячный экземпляр Ford Transit — одного из лидеров продаж в сегменте легких коммерческих автомобилей в России с долей рынка более 18%.
Этой осенью СП Ford Sollers было переименовано в Sollers Ford — именно Sollers после ухода Ford
Производство Transit налажено в Елабуге по технологии полного цикла. Производство одного автомобиля занимает порядка двух дней (в среднем по пять часов автомобиль проводит в цехах сварки и сборки, около 10 часов в цехе окраски). Особое место в производстве автомобиля занимает линия тестов и проверки качества, включая трек, где в среднем автомобиль тестируют около часа. Финальным этапом является участок аудита качества по мировым стандартам Ford, где автомобиль проводит не менее трех часов, а по необходимости время на данном участке может быть увеличено до 5 часов.
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С конвейера завода Sollers Ford в Елабуге сошел 90-тысячный экземпляр Ford Transit - одного из лидеров продаж в сегменте легких коммерческих автомобилей в России с долей рынка...
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