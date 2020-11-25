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Власти отправили за решетку еще одного журналиста Белсата

25.11.2020 09:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Политический обозреватель «Белсата» Игорь Ильяш находится в изоляторе временного содержания в 1-м переулке Окрестина в Минске.

Ранее стало известно, что в квартире, где проживает Ильяш, его брат нашел копию протокола изъятия компьютера и телефона, что может свидетельствовать о проведении обыска.

«На копии протокола не видно ни имен, ни причин, по которым силовики произвели изъятие техники», — сообщил «Белсат». Перед этим Ильяш не явился на встречу, его телефоны были выключены.

Супруга Ильяша Катерина Андреева стала фигуранткой уголовного дела об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 УК), после прямого эфира с места жесткого разгона силовиками демонстрантов на «площади Перемен» в Минске 15 ноября.

Она, как и задержанная по этому же делу оператор Дарья Чульцова, 24 ноября признана белорусскими правозащитниками политзаключенной, передает БелаПАН.

Ранее Ильяш сообщил на своей странице в «Фейсбуке», что силовики на минувшей неделе пытались провести обыск по адресу его прописки.

Ильяш и Андреева — авторы вышедшей в Киеве книги «Белорусский Донбасс». В ее основу легли журналистские расследования авторов, посвященные участию белорусских граждан в вооруженном конфликте на юго-востоке Украины.

 
Теги: Минск
 
 
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Политический обозреватель «Белсата» Игорь Ильяш находится в изоляторе временного содержания в 1-м переулке Окрестина в Минске.
 
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