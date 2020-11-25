ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Саакашвили прочит Украине неизбежную экономическую катастрофу

25.11.2020 09:31 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области, а ныне глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что экономику страны в ближайшее время ждет неизбежная катастрофа.

«Украинская экономика сейчас движется к большой катастрофе. На Украине надвигается очень сильный бюджетный кризис», — сказал он в эфире телеканала «Украина-24».

По его словам, уже со следующего года у Украины будут проблемы с выплатами зарплат и пенсий. Однако, как отметил Саакашвили, ситуацию можно отсрочить на несколько месяцев, если властям удастся подписать очередное соглашение с Международным валютным фондом. Это даст Украине «чуть-чуть денег», считает политик, передает РБК.

«Такого не было на Украине с 1990-х годов. Поэтому, когда такая ситуация, или надо срочно что-то делать, или просто страна пролетает в трубу. <...> Просто с закрытыми глазами идем в пропасть. И это происходит в условиях, когда правительство практически не функционирует, как будто оно существует в параллельном мире», — сказал он.

В июне Саакашвили уже заявлял, что Украина находится на грани экономической катастрофы. Тогда в интервью Дмитрию Гордону он сказал, что к такому выводу он пришел, ознакомившись с очередным докладом Международного валютного фонда. «Не надо делать вид, что нам ничего не угрожает. Угрожает. А некоторому количеству украинских семей угрожает голод», — говорил он.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области, а ныне глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что экономику страны в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кейт Миддлтон установила неожиданный рекорд в Британии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика