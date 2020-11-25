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Япония запустит построенных более 40 лет назад 2 реактора АЭС

25.11.2020 09:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Городской совет города Такахама, расположенного в западной префектуре Фукуи в Японии, положительно решил вопрос о перезапуске первого и второго реакторов АЭС "Такахама", которые были построены более 40 лет назад.

Об этом сообщило в среду агентство Kyodo, передает ТАСС.

В случае реального возобновления работы энергоблоков это будет первый подобный случай после аварии на станции "Фукусима-1" в 2011 году. Из-за нее власти страны ужесточили требования к эксплуатации атомных объектов, в особенности возведенных свыше 40 лет назад. Им требуется пройти более жесткие инспекции. Максимальный срок службы при этом может быть продлен до 60 лет с момента постройки.

Перезапуск состоится не ранее весны 2021 года, отмечает агентство.

Первый и второй реакторы АЭС "Такахама" мощностью по 826 МВт были введены в эксплуатацию в 1974 и 1975 годах соответственно. В состав станции входят еще два реактора, построенные на 10 лет позже. Они были остановлены после аварии на "Фукусиме-1" и перезапущены в 2017 году. Сейчас они вновь не работают в связи с прохождением проверок на соответствие мерам антитеррористической безопасности.

До аварии на "Фукусиме-1" на атомную энергетику в энергобалансе Японии приходилось около 30%. В результате временного вынужденного отказа от нее основная нагрузка по энергоснабжению страны легла на тепловые станции. В настоящий момент в Японии вырабатывает энергию лишь один реактор АЭС "Гэнкай", а остальные объекты проходят проверку на безопасность. При этом правительство рассчитывает в ближайшем будущем продолжить политику частичного перезапуска АЭС.

 
 
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Городской совет города Такахама, расположенного в западной префектуре Фукуи в Японии, положительно решил вопрос о перезапуске первого и второго реакторов АЭС...
 
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