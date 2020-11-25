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SpaceX отправила в космос еще 60 спутников Starlink

25.11.2020 09:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Американская компания SpaceX осуществила во вторник запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 16-й по счету группировкой из 60 микроспутников Starlink.

Старт состоялся на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида), передает ТАСС.

Первая ступень носителя ранее использовалась при шести запусках. Как отмечает портал Space.com, до сих пор этот элемент Falcon 9 никогда не применяли семь раз. По информации портала, SpaceX проводит запуск ракеты этого типа уже в сотый раз.

Вскоре после старта был осуществлен очередной спуск первой ступени Falcon 9 на платформу Of Course I Still Love You ("Конечно, я все еще люблю тебя") в Атлантическом океане. "Вывод 60 спутников Starlink подтвержден", - отмечается на странице компании в Twitter.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд.

В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 аппаратов Starlink.

 
 
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Американская компания SpaceX осуществила во вторник запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 16-й по счету группировкой из 60 микроспутников Starlink.
 
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