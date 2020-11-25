Польша обвинила Россию в искажении фактов по Катынскому расстрелу

Источник материала: АФН

Посольство Польши в России выпустило заявление, в котором сообщило об искажении Москвой фактов, касающихся расстрела пленных офицеров польской армии в Катынском лесу.

«Посольство Республики Польша в Москве с изумлением отметило, что во время конференции, посвященной польско-российским отношениям и прошедшей в Тверской области в ноябре 2020 года, прозвучали высказывания, направленные на искажение фактов, касающихся Катынского преступления в Твери и Медном», — говорится в сообщении.

Конференция, о которой идет речь, проходила с 16 по 18 ноября в Тверской области. Ее организовало Российское военно-историческое общество. Мероприятие было посвящено российско-польским отношениям. Присутствующие обсуждали не только сегодняшние события в жизни двух государств, но и сложные исторические вопросы. В том числе судьбу польских военнопленных в советских лагерях в годы Второй мировой войны, передает РБК.

По мнению дипмиссии, представленная на конференции версия событий была направлена на то, чтобы скрыть ответственность НКВД за преступление против польского народа и переложить вину на нацистскую Германию.

В посольстве также высказали удивление, что данное мероприятие было одобрено представителями российской Думы. Кроме того, по информации дипмиссии, на конференции выступил депутат Государственной думы Алексей Чепа, который предложил отменить документ от 26 ноября 2010 года, в котором подтверждалась ответственность СССР за эти события.

«Нужно сосредоточиться на защите исторической правды о Второй мировой войне, а также напоминать об ответственности НКВД за Катынское преступление», — добавили в представительстве.