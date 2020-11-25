Оппозиция Беларуси начала оперативно реагировать на идиотские выпады российских чиновников

Источник материала: АФН

Запущенное Павлом Латушко Народное антикризисное управление отреагировало на мнение замминистра иностранных дел России А.Ю.Руденко, который высказался насчет предлагаемых оппозицией санкций против режима Лукашенко.

НАУ попросту предложило российскому дипломату предложить альтернативные способы отстоять права десятков тысяч граждан страны и принудить режим к диалогу.

«Печально, что к новым санкциям призывает белорусская оппозиция, позиционирующая себя как "защитник" интересов простого народа. Ее лидеры предлагают отключить Белоруссию от системы межбанковских расчетов SWIFT, прекратить кредитование государственных финансовых учреждений, отменить проведение в Минске чемпионата мира по хоккею 2021 года. Все эти меры ударят по экономике страны, отразятся на благосостоянии простых граждан, на авторитете Белоруссии», - такой пост выдал г-н Руденко в «в контакте».

«Убийства, пытки, насилие в соседней стране. Предложите способ отстоять права 4000 беларусов, против которых совершены преступления, 30 000 беларусов, которые были задержаны и арестованы, десяткам тысяч уволенных и вынужденных мигрантов, когда возбужденных уголовных дел в отношении силовиков – 0. Жаль, что не слышите беларуский народ, не замечаете мужество и страдания беларусов, которые более 3 месяцев протестуют против сфальсифицированных выборов и последующих репрессий, затронувших 100-и тысяч граждан Беларуси», - пишет в ответ телеграм-канал НАУ.

«Многочисленные призывы к разрешению политического кризиса путем диалога, поддержанные со стороны ООН, ОБСЕ, ЕС, многих государств игнорируются нелегитимным президентом. В то же время маховик репрессий не ослабевает и каждый день увеличивает количество жертв среди мирных протестующих. В условиях правового дефолта существенным элементом давления на режим, который говорит только на языке силы, является угроза применения международно-правовых санкций как меры принуждения к цивилизованному диалогу», - отмечается в сообщении.

НАУ также предлагает МИДу РФ «более эффективно использовать инструмент дипломатии в целях содействия инклюзивному диалогу для прекращения массовых репрессий и проведения новых честных президентских выборов, что будет способствовать укреплению дружественного имиджа России в глазах беларусов».