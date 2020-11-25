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Шотландия сделала бесплатными гигиенические товары для женщин

25.11.2020 09:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Шотландия стала первой страной в мире, обеспечившей женщинам бесплатный доступ к гигиеническим товарам на время менструации.

Соответствующий закон был единогласно одобрен в парламенте в Эдинбурге во вторник, 24 ноября. Мера была принята в целях борьбы с бедностью. "Мы все согласны с тем, что никто не должен беспокоиться о том, где достать тампоны в следующий раз", - сказала депутат Моника Леннон.

Теперь законодатели должны будут разработать общенациональную систему, гарантирующую женщинам доступ к гигиеническим товарам. В соответствии с законом, тампоны и прокладки можно будет получить бесплатно в специализированных общественных местах, таких как культурно-спортивные центры, молодежные клубы и аптеки. Кроме того, туалеты школ и университетов, где менструальные продукты были доступны и ранее, снабдят дополнительными средствами гигиены.

Налогоплательщикам нововведения обойдутся в 24 млн фунтов (32 млн долларов), передает DW.

Премьер-министр Шотландии Никола Стерджен назвала закон "важной политической мерой для женщин и девушек". "Я горжусь тем, что могу проголосовать за этот новаторский закон и сделать Шотландию первой страной в мире, обеспечившей бесплатный доступ к менструальным товарам для всех, кто в них нуждается", - написала глава шотландского правительства в своем Twitter.

 
 
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Шотландия стала первой страной в мире, обеспечившей женщинам бесплатный доступ к гигиеническим товарам на время менструации.
 
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