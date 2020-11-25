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Foreign Office призывает к освобождению всех задержанных в Беларуси журналистов
Источник материала: АФН
МИД Британии призывал к немедленному освобождению всех задержанных в Беларуси журналистов.
«Я призываю к немедленному освобождению всех п журналистов, произвольно помещенных под стражу в Беларуси, и снятию с них обвинений. Это трусливая попытка режима Лукашенко замолчать инакомыслие и прекратить сообщения о нарушениях прав человека в отношении белорусского народа», - написал в twitter глава МИД Великобритании Доминик Рааб.
Как сообщалось, правозащитники признали политзаключенными трех белорусских журналисток Катерину Борисевич, Катерину Андрееву и Дарью Чульцову.
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МИД Британии призывал к немедленному освобождению всех задержанных в Беларуси журналистов.
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