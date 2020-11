Foreign Office призывает к освобождению всех задержанных в Беларуси журналистов

Источник материала: АФН

МИД Британии призывал к немедленному освобождению всех задержанных в Беларуси журналистов.

«Я призываю к немедленному освобождению всех п журналистов, произвольно помещенных под стражу в Беларуси, и снятию с них обвинений. Это трусливая попытка режима Лукашенко замолчать инакомыслие и прекратить сообщения о нарушениях прав человека в отношении белорусского народа», - написал в twitter глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

Как сообщалось, правозащитники признали политзаключенными трех белорусских журналисток Катерину Борисевич, Катерину Андрееву и Дарью Чульцову.

I call for the immediate release of all journalists arbitrarily imprisoned in #Belarus, & for charges against them to be dropped. This is a cowardly attempt by Lukashenko’s regime to silence dissent & stop the reporting of #humanrights violations against the Belarusian people.