Белый дом разрешил Байдену доступ к секретным отчетам разведки

Источник материала: АФН

Белый дом разрешил предоставлять демократу Джозефу Байдену, которого многие американские СМИ называют избранным президентом США, доступ к ежедневным секретным отчетам разведки, которые составляются для главы государства.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в действующей администрации, передает РБК.

По данным агентства, теперь у Байдена будет доступ к последним разведывательным данным, которые касаются угроз национальной безопасности США.

Позднее Байден подтвердил эту информацию. Как сообщил демократ, слова которого цитирует Associated Press, он будет получать сводки на постоянной основе. Бывший вице-президент отметил, что сотрудники действующей администрации «проявили открытость, предложив полный доступ».

Накануне, 24 ноября, в администрации Трампа заявили о готовности передать власть Байдену. Директор Управления общих служб США Эмили Мерфи спустя три недели после выборов признала победу демократа, сообщив, что она пришла к этому решению независимо, на основании закона и имеющихся фактов.

Глава ведомства также сообщила, что Управление по общим вопросам администрации США предоставило Байдену доступ к финансам, необходимым для начала процедуры передачи власти в стране. По ее словам, штаб избранного президента, в частности, уже может пользоваться примерно $7,3 млн.