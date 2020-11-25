Фотофакт: цензура в письмах Максима Знака из СИЗО









Данное письмо было отправлено Максимом 3 ноября. Его порядковый номер — 12, однако из предыдущих писем отцу адвоката дошли не все. Максим пишет отцу особые «невероятные письма», которые представляют собой дайджесты, где он рассказывает о своих новостях для всех сразу и отзывается на то, что пишут ему беларусы





В данном письме Максим Знак пишет о том, что в камере есть телевизор, по которому показывают только новости госканалов, «ор-шоу» и российские сериалы — не тот контент, который ему хочется видеть, поэтому он много читает, особенно на английском. В целом у него все хорошо, говорит Максим.





Однако одном из разделов письма Александр Знак обнаружил цензуру. В этом разделе Максим обычно размещает какое-нибудь свое стихотворение, написанное за последнее время. Так и в письме №12 он написал небольшое стихотворение. Оно дополняло некую мысль из предыдущих разделов письма. Однако в данном случае стихотворение было зарисовано ручкой практически полностью, осталось только последнее слово — «Понятно». Зарисовано и слово, называющее нечто, на основе чего Максим написал это стихотворение. В результате смысл всего раздела полностью теряется.





«Вымарано цензурой», — пояснил отец политзаключенного.













Цензура в письме Максима Знака. Фото: facebook.com/aleksandr.znak

Ранее Максим Знак и другие политзаключенные не раз сообщали, что многие письма к ним не доходят — иногда выборочно, а иногда корреспонденция не поступает неделями. В свою очередь, письма от политзаключенных также далеко не всегда доходят до адресатов.



