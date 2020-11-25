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Болеет 50 сотрудников Минской городской станции скорой медпомощи

25.11.2020 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Болеет 50 сотрудников Минской городской станции скорой медпомощи, сообщает телеканал СТВ.


"Скорая" в Минске / ctv.by

Её главврач Александр Жинко говорит, что больные составляют 4% от общего числа сотрудников, и "это абсолютно не критическая цифра". По его словам, весной 2020-го ситуация на станции была сложнее — более 110 больных сотрудников, передает "Еврорадио".

В столице постоянно работают 167 бригад скорой помощи. Жинко говорит, что "причиной небольшой задержки могут стать только технические процедуры", а именно — замена врачами защитных костюмов и санобработка автомобилей.

Сюжет на СТВ стал ответом на сообщение в телеграмм-канале @belhalat_by о возможном "быстром коллапсе "Скорых" из-за многочисленных случаев заражений COVID-19 среди сотрудников.
 
Теги: Минск
 
 
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Болеет 50 сотрудников Минской городской станции скорой медпомощи, сообщает телеканал СТВ.
 
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