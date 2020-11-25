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Премьер-министром Литвы избрана Ингрида Шимоните

25.11.2020 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Парламент Литвы одобрил кандидатуру 46-летней Ингриды Шимоните на пост премьер-министра.



Об этом сообщает Delfi.

Так, кандидатуру Шимоните поддержали 62 депутата парламента при 10 голосах «против» и 41 воздержавшемся.

Шимоните должна в течение 15 дней сформировать состав правительства и представить его на утверждение президенту Литвы. После этого правительство и его программа будут представлены на утверждение парламенту.

На пост премьера Ингриду Шимоните предложила правоцентристская коалиция (консерваторы, либералы и Партия свободы), имеющая в парламенте 73 мандата из 141.
 
 
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Парламент Литвы одобрил кандидатуру 46-летней Ингриды Шимоните на пост премьер-министра.
 
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