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Хоккеисты минского "Динамо" в овертайме победили "Локомотив"
Источник материала: Партизан
Хоккеисты минского "Динамо" в очередном матче чемпионата КХЛ в овертайме победили "Локомотив" из Ярославля — 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0).
Брендон Козун забрасывает шайбы уже в семи матчах подряд / @hcdinamoby
Счёт открыл Брендон Козун на 21-й минуте (он забрасывает шайбы уже в семи матчах подряд!). Дело шло к победе, когда на 57-й гости забросили свою шайбу. В итоге для определения победителя понадобился овертайм. Решающую шайбу на 63-й минуте забросил Егор Шарангович, передает
На "Минск-Арене" было 2813 болельщиков.
26 ноября минское "Динамо" принимает "Витязь".
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Хоккеисты минского "Динамо" в очередном матче чемпионата КХЛ в овертайме победили "Локомотив" из Ярославля — 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0).
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