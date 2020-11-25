Брендон Козун забрасывает шайбы уже в семи матчах подряд​ / @hcdinamoby

Счёт открыл Брендон Козун на 21-й минуте (он забрасывает шайбы уже в семи матчах подряд!). Дело шло к победе, когда на 57-й гости забросили свою шайбу. В итоге для определения победителя понадобился овертайм. Решающую шайбу на 63-й минуте забросил Егор Шарангович, передает

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