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Кейт Миддлтон установила неожиданный рекорд в Британии
25.11.2020 09:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон приятно удивила поклонников: фаворитка королевы установила настоящий рекорд в Британии.
© AFP 2020 / THE DUCHESS OF CAMBRIDGE
В начале непростого 2020 года Миддлтон запустила проект "5 больших вопросов для тех, кто младше 5". Таким образом, она захотела показать заинтересованность в вопросах воспитания младшего поколения британцев. Недавно герцогиня анонсировала в Instagram, что скоро подведет итоги исследования.
Личный проект Кейт Миддлтон подарил ей "звездочки" в личном рейтинге: жена принца установила неожиданный рекорд в Британии.
"В этом году мы задали пять важных вопросов о воспитании малышей. Больше полумиллиона респондентов откликнулось на мой призыв, так что мы учли эти мнения и объединили их с научными результатами, чтобы опубликовать самое значительное исследование о первых годах жизни", - рассказала герцогиня в новом видео в Instagram.
Благодаря такому количеству неравнодушных, проект Миддлтон стал самым крупным исследованием в этой области, что неудивительно, ведь герцогиню давно называют будущей крон-королевой.
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