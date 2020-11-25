Кейт Миддлтон установила неожиданный рекорд в Британии

Источник материала: Sputnik Беларусь

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон приятно удивила поклонников: фаворитка королевы установила настоящий рекорд в Британии.

В начале непростого 2020 года Миддлтон запустила проект "5 больших вопросов для тех, кто младше 5". Таким образом, она захотела показать заинтересованность в вопросах воспитания младшего поколения британцев. Недавно герцогиня анонсировала в Instagram, что скоро подведет итоги исследования.

Личный проект Кейт Миддлтон подарил ей "звездочки" в личном рейтинге: жена принца установила неожиданный рекорд в Британии.

"В этом году мы задали пять важных вопросов о воспитании малышей. Больше полумиллиона респондентов откликнулось на мой призыв, так что мы учли эти мнения и объединили их с научными результатами, чтобы опубликовать самое значительное исследование о первых годах жизни", - рассказала герцогиня в новом видео в Instagram.

Благодаря такому количеству неравнодушных, проект Миддлтон стал самым крупным исследованием в этой области, что неудивительно, ведь герцогиню давно называют будущей крон-королевой.

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